    SMAT: ईशान किशन हैं असली फायर... 517 रन ठोक बने नंबर 1, तोड़ा संजू सैमसन का रिकॉर्ड; पुष्पा सेलिब्रेशन कर लगाई आग

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    ईशान के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 कमाल का बीता। उन्होंने ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बतौर बल्लेबाजी में भी गजब का प्रदर्शन किया। इस सीजन में ईशा ...और पढ़ें

    ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाया तहलका। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने तूफानी शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। किशन ने फाइनल में हरियाणा के खिलाफ 101 रन की तगड़ी पारी खेली। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने संजू सैमसन के कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया।

    ईशान के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 कमाल का बीता। उन्होंने ना सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बतौर बल्लेबाजी में भी गजब का प्रदर्शन किया। इस सीजन में ईशान ने खेले 10 मैचों में कुल 262 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उनके बल्ले से 517 रन निकले। ईशान का औसत 57.44 का रहा जबकि उनका स्ट्राइक रेट 197.32 का रहा। ईशान ने इन मैचों में 51 चौके और 33 छक्के लगाए।

    तोड़ा संजू सैमसन का रिकॉर्ड

    वह इस सीजन टूर्नामेंट में 500 का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। ईशान किशन SMAT फाइनल में अनमोलप्रीत सिंह के बाद शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज तो पहले कप्तान बने। इस शतक की बदौलत ईशान किशन ने संजू सैमसन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

    वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। वह लिस्ट में दूसरे नंबर पर कामरान अकमल के साथ आ गए हैं। संजू ने बतौर विकेटकीपर टी20 में कुल 4 शतक लगाए थे, जबकि ईशान किशन का ये 5वां शतक रहा। इस सीजन उन्होंने दो शतक जड़ा।

    टी20 में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर (पारी)

    • 7- क्विंटन डी कॉक (361 पारी)
    • 5- ईशान किशन (136 पारी)
    • 5- कामरान अकमल (265 पारी)
    • 4- संजू सैमसन (202 पारी)

    SMAT में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

    • अभिषेक शर्मा- 5 (54 पारी)
    • ईशान किशन- 5 (62 पारी)
    • देवदत्त पडिक्कल- 3 (39 पारी)
    • उमुंक्त चंद- 3 ( 51 पारी)
    • ऋतुराज गायकवाड़- 3 (54 पारी)
    • उर्विल पटेल- 3 ( 54 पारी)
    • श्रेयस अय्यर- 3 (55 पारी)

    रिकॉर्ड साझेदारी

    यही नहीं ईशान किशन ने कुमार कुशाग्र के साथ रिकॉर्ड साझेदारी की। ईशान किशन और कुमार कुशाग्रा की दूसरे विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ी साझेदारी है और टूर्नामेंट में कुल मिलाकर सातवीं सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं, टी20 क्रिकेट के फाइनल की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

    मेंस T20 फाइनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप:-

    • 201* (दूसरे विकेट) - क्रिस गेल और ब्रेंडन मैकुलम (RGR) बनाम DHD, 2018
    • 185* (दूसरे विकेट) - कुसल मेंडिस और राइली रूसो (JK) बनाम GM, 2024
    • 177 (दूसरे विकेट) - ईशान किशन और कुमार कुशाग्र (झारखंड) बनाम हरियाणा, 2025*

    सिक्स हिटिंग में बनाया नया कीर्तिमान

    ईशान किशन (33 सिक्स) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक सीजन में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने सलिल आरोड़ा (28 सिक्स) और अभिषेक शर्मा (26 सिक्स) को पीछे छोड़ा।

