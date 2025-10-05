Irani Cup: बीच मैदान पर यश ढुल और ठाकुर की हो गई भयंकर लड़ाई, एक-दूसरे को मारने आए खिलाड़ी- देखें Video

ईरानी कप में विदर्भ के गेंदबाज यश ठाकुर और शेष भारत के बल्लेबाज यश ढुल के बीच जमकर लड़ाई हो गई। ठाकुर ने ढुल को आउट किया और इसके बाद दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। हाालंकि अंपायरों और बाकी खिलाड़ियों की मदद से इस विवाद को शांत करवाया गया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ईरानी कप में विदर्भ ने शेष भारत को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। विदर्भ की जीत में यश ढुल रोड़ा बने हुए थे जिन्हें यश ठाकुर ने आउट किया। लेकिन इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर लड़ बैठे और एक-दूसरे को मारने पर ऊतारू हो गए।

यश 92 रनों पर खेल रहे थे। तभी ठाकुर ने एक ऑफ स्टम्प के बाहर एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर ढुल ने स्लैश कर दिया। एक समय तो लगा कि गेंद छक्के के लिए जा रही है, लेकिन थर्डमैन पर खड़े अर्थव ताइदे ने शानदार कैच लपक ढुल की बार का अंत कर दिया।

हो गई लड़ाई जब पूरी विदर्भ की टीम जश्न मना रही थी तभी ठाकुर और ढुल के बीच में लड़ाई हो गई। इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि ठाकुर काफी गुस्से में ढुल की तरफ बढ़ रहे हैं ओर कुछ कह रहे हैं। तभी अंपायर बीच में आ जाते हैं और ठाकुर को रोक लेते हैं। इस बीच दूसरी तरफ से ढुल भी गुस्से में आ जाते हैं और कुछ कहने लगते हैं। दोनों ही खिलाड़ी काफी गुस्से में थे। विदर्भ के खिलाड़ी इस बीच ढुल को शांत करते हैं और अंपायर भी बीच-बचाव करते हैं।