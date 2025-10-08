Language
    छोड़ दो देश के लिए खेलना! मिलेंगे 58-58 करोड़ रुपये, 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को IPL फ्रेंचाइजी ने दिया ऑफर; फिर...

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    द एज की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और कप्तान पैट कमिंस को एक आईपीएल फ्रैंचाइजी ने अनौपचारिक रूप से विभिन्न टी20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंटों में खेलने के लिए सालाना 10 मिलियन डॉलर (लगभग 58.2 करोड़ रुपये) की पेशकश की थी। हालांकि दोनों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था।

    पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को मिला करोड़ों का ऑफर। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दो क्रिकेटरों ने साल भर फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट खेलने के शानदार ऑफर को ठुकरा दिया। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी ने दोनों को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के लिए 58-58 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों क्रिकेटरों ने इस ऑफर को मना कर दिया।

    द एज की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और कप्तान पैट कमिंस को एक आईपीएल फ्रैंचाइजी ने अनौपचारिक रूप से विभिन्न टी20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंटों में खेलने के लिए सालाना 10 मिलियन डॉलर (लगभग 58.2 करोड़ रुपये) की पेशकश की थी।

    कमिंस और हेड को मिला ऑफर

    द एज ने आगे लिखा कि कमिंस और हेड दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख टी20 क्रिकेट लीग, बिग बैश लीग का निजीकरण कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्याद पूंजी जुटाई जा सके और खिलाड़ियों का वेतन बढ़ाया जा सका।

    रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य संघों और खिलाड़ियों के बीच इस बारे में चर्चा हुई है। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    पैट कमिंस आईपीएल से कितना कमाते हैं?

    आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल मेगा नीलामी से पहले ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2024 की आईपीएल नीलामी में 20.5 करोड़ रुपये में साइन किया था, लेकिन पिछले साल उनकी सैलरी में कटौती की गई थी। कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान भी हैं।

    ट्रेविस हेड IPL से कितना कमाते हैं?

    ट्रेविस हेड को SRH ने IPL 2024 की नीलामी में 6.8 करोड़ रुपये में साइन किया था। हालांकि, ट्रेविस हेड के प्रदर्शन को देखते हुए साल 2025 सीजन के लिए उनका वेतन दोगुना से भी ज्यादा हो गया और उन्हें 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया।

