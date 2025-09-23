Ashes 2025: एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का एलान, इस खिलाड़ी की हुई सरप्राइज एंट्री, हैरी ब्रूक को मिली बड़ी जिम्मेदारी

इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है जिसमें कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। विल जैक्स को बैकअप स्पिनर के रूप में चुना गया है जबकि शोएब बशीर की वापसी हुई है। मार्क वुड की भी टीम में वापसी हुई है। सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में हो रही है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। सेलेक्टर्स ने कुछ हैरान करने वाले फैसले लिए हैं। कुछ अच्छी खबरें भी इंग्लैंड के फैंस को मिली हैं जिनमें चोटिल खिलाड़ियों की वापसी शामिल है।

इस सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने विल जैक्स को बतौर बैकअप स्पिनर के तौर पर चुना है जो हैरानी भरा फैसला रहा। जैक्स ने इस रेस में रेहमान अहमद, लियाम डॉसन और जैक लीच को पीछे किया है। वहीं मुख्य स्पिनर के तौर पर शोएब बशीर की वापसी हुई है जो भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में चोटिल हुए थे।

ब्रूक को मिली बड़ी जिम्मेदारी वहीं हैरी ब्रूक को इस सीरीज में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें ओली पोप की जगह टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। इससे पहले पोप के हिस्से ये जिम्मेदारी थी। वह पांच टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं। इसी के साथ पोप की जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है और ब्रूक को नंबर 3 खिलाने की चर्चा भी तेज हो गई है।

16 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज मार्क वुड को भी मौका मिला है। यह तूफानी गेंदबाज कोहनी में चोट के कारण अगस्त-2024 से टीम से बाहर है। मैथ्यू पॉट्स को इस टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर, जस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स और जोश टंग के नाम शामिल हैं।

स्टोक्स भी फिट भारत के खिलाफ द ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में चोट के कारण बाहर रहे कप्तान बेन स्टोक्स अब पूरी तरह से फिट हैं। इसी टेस्ट मैच में कंधे की चोट के कारण परेशान रहे क्रिस वोक्स फिटनेट टेस्ट पास नहीं कर सके।

दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद चार दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। एडिलेड ओवल 17 दिसंबर से तीसरे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। मेलबर्न के एमसीजी के हिस्से चौथे मैच की मेजबानी आई है जो 26 दिसंबर से शुरू होगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चार जनवरी से पांचवां टेस्ट मैच शुरू होगा।