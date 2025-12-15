IPL 2026 Auction: तीन खिलाड़ियों की होगी आईपीएल में वापसी, पैसों की बारिश होनी तय!
आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी कल होनी है। इस नीलामी में कई खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर है। हम आपको उन खिलाड़ियों बारे में बता रहे हैं जिनकी इस सीजन व ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन की नीलामी में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 16 दिसंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी में खिलाड़ियों का मेला लगेगा। सभी 10 टीमें अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदारी करेंगी। इस नीलामी में कुल 359 खिलाड़ियों को बोली लगनी हैं जिनमें से तीन ऐसे हैं जो बीते कुछ सीजनों से आईपीएल नहीं खेल रहे हैं लेकिन कल वापसी कर सकते हैं।
इन तीन खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियां दांव खेल सकते हैं। इनमें से दो खिलाड़ी तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत में कमाल किया था और फ्रेंचाइजियों के फेवरेट बन गए थे। लेकिन समय के साथ हुई खराब फॉर्म के चलते टीमों ने इनसे मुंह मोड़ लिया।
तीन खिलाड़ियों की वापसी तय!
पृथ्वी शॉ
अपनी कप्तानी में साल 2018 में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप दिलाने के बाद पृथ्वी शॉ दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली कैपिटल्स) में खेले थे। उन्होंने दमदार खेल दिखाया और टीम के फेवेरट बन गए। 2024 तक वह इस टीम के लिए खेले, लेकिन पिछले साल फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया और नीलामी में भी किसी ने उन्हें खरीदा नहीं। इस साल वह वापसी कर सकते हैं क्योंकि कई टीमों को धुआंधर ओपनर की तलाश है। चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें बैकअप ऑप्शन के तौर पर खरीद सकती है।
सरफराज खान
बीते रविवार सैयद मुश्ताक अली ट्ऱॉफी में मुंबई के लिए तूफानी पारी खेलने वाले सरफराज खान भी चार साल से आईपीएल से बाहर हैं। साल 2021 में आखिरी वह वह आईपीएल खेले थे वो भी दिल्ली कैपिटल्स से, लेकिन इसके बाद उनको खरीदार नहीं मिला। कल हरियाणा के खिलाफ सरफराज ने 25 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली और बताया कि वह टी20 क्रिकेट के लिए तैयार हैं। कई टीमें ऐसी हैं जिन्हें मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की जरूरत है और सरफराज इसमें फिट बैठते हैं।
मनन वोहरा
सरफराज की तरह ही मनन वोहरा भी आईपीएल में नदारद हैं। वह 2023 में आखिरी बार मैच खेले थे। तब वह लखनऊ सुपरजायंट्स के साथ टीम में थे। लेकिन फिर टीमों ने उन पर भरोसा नहीं जताया। इस सीजन मनन ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा किया है और उन पर भी कुछ टीमें दांव खेल सकती हैं।
