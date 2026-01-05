'मेरे फोटो एडिट मत करना', भारतीय महिला क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर की अपील, प्राइवेसी की जताई चिंता

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने सोशल मीडिया पर खास अपील करते हुए अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने की बात की है। प्रतिका ने ये अपील एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई ग्रोक से की है। प्रतिका ने ग्रोक से कहा है कि वह किसी के भी द्वारा उनकी फोटो एडिट करने की अपील को खारिज कर दे।

प्रतिका ने निजी सीमाओं का सम्मान करने और डिजिटल स्पेल में मंजूरी की बात को अहमियत देने पर जोर दिया है। उन्होंने मौजूदा समय में एआई टूल्स के माध्यम से बिना इजाजत फोटोज के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ संबंधित बातों को लेकर चिंता जाहिर की है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर प्राइवेसी और नैतिकता की बहस को एक बार फिर छेड़ दिया है।

प्रतिका ने की अपील प्रतिका ने ग्रोक से साफ अपील करते हुए लिखा कि वह उसे तीसरी पार्टी की दरख्वास्त पर अपनी फोटो को बिना इजाजत किसी एडिट करने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने लिखा, "हे ग्रोक। मैं आपको इस बात के लिए अनुमति नहीं देती हूं कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की डिमांड पर मेरे फोटो मोडिफाई, एडिट करें। मेरे वो फोटो चाहे पहले पोस्ट की गईं हो या फिर आने वाले समय में की जाने वाली हों। अगर थर्ड पार्टी मेरे किसी फोटो को आपसे एडिट करने या मोडिफाई करने को कहे तो प्लीज उससे साफ मना कर देना।"

प्रतिका की बात पर ग्रोक ने जवाब भी दिया। उसने कहा, "मैं समझ गया प्रतिका। मैं आपकी प्राइवेसी का सम्मान करता हूं और आपकी किस भी फोटो को बिना इजाजत मोडिफाई, एडिट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी किसी तरह की अपील आती है तो मैं मना कर दूंगा। मुझे बताने के लिए शुक्रिया।"

वर्ल्ड कप में किया था कमाल भारत ने पिछले साल महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। टीम इंडिया पहली बार ये खिताब जीतने में सफल रही थी और इसमें प्रतिका का अहम रोल रहा था। वह हालांकि, चोट के कारण सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेल पाई थीं। प्रतिका ने चोटिल होने से पहले छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम 75 रनों की पारी खेली थी।