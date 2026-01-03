Indian Team Announcement Live: भारतीय टीम का सेलेक्शन आज, पंत पर रहेंगी नजरें
Indian Team Announcment for New Zealand ODI Series: अजीत अगरकर की सेलेक्सन कमेटी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान कर सकती है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही है। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज से होगी। इसके लिए आज टीम इंडिया का एलान हो सकता है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी टीम का एलान कर सकती है।
Team India Announcment: ऋषभ पंत पर नजरें
ऋषभ पंत का नाम फिट और चयन के लिए उपलब्ध खिलाड़ियों की लिस्ट में तो है लेकिन उनका चयन होता है या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। उनकी फॉर्म ठीक नहीं चल रही है। उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है।
Team India Announcment: सामने आई फिटनेस रिपोर्ट
टीम सेलेक्शन से पहले टीम इंडिया कि फिटनेस रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। वहीं हार्दिक पांड्या वनडे के लिए उपलब्ध नहीं है। श्रेयस अय्यर पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
भारतीय टीम के चयन से पहले की फिटनेस रिपोर्ट (दो जनवरी) ...— Abhishek Tripathi / अभिषेक त्रिपाठी (@abhishereporter) January 3, 2026
रोहित, गिल, यशस्वी, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, नीतीश कुमार…
Team India Announcment: टीम इंडिया का एलान आज
न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान आज हो सकता है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सेलेक्शन कमेटी आज वो 15 खिलाड़ी चुन सकती है।