Indian Team Announcement Live: भारतीय टीम का सेलेक्शन आज, पंत पर रहेंगी नजरें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही है। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज से होगी। इसके लिए आज टीम इंडिया का एलान हो सकता है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी टीम का एलान कर सकती है।