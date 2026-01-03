Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    Indian Team Announcement Live: भारतीय टीम का सेलेक्शन आज, पंत पर रहेंगी नजरें

    Indian Team Announcment for New Zealand ODI Series: अजीत अगरकर की सेलेक्सन कमेटी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान कर सकती है। 

    By Abhishek Upadhyay Sat, 03 Jan 2026 11:52 AM (IST)
    Indian Team Announcement Live: भारतीय टीम का सेलेक्शन आज, पंत पर रहेंगी नजरें

    न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान आज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही है। दौरे की शुरुआत 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज से होगी। इसके लिए आज टीम इंडिया का एलान हो सकता है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी टीम का एलान कर सकती है। 

    3 Jan 202611:51:56 AM

    Team India Announcment: ऋषभ पंत पर नजरें


    ऋषभ पंत का नाम फिट और चयन के लिए उपलब्ध खिलाड़ियों की लिस्ट में तो है लेकिन उनका चयन होता है या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। उनकी फॉर्म ठीक नहीं चल रही है। उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है। 

    3 Jan 202611:52:29 AM

    Team India Announcment: सामने आई फिटनेस रिपोर्ट


    टीम सेलेक्शन से पहले टीम इंडिया कि फिटनेस रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। वहीं हार्दिक पांड्या वनडे के लिए उपलब्ध नहीं है। श्रेयस अय्यर पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 

    3 Jan 202611:05:25 AM

    Team India Announcment: टीम इंडिया का एलान आज

    न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान आज हो सकता है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सेलेक्शन कमेटी आज वो 15 खिलाड़ी चुन सकती है। 