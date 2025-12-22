IND W Vs SL W 2nd T20 Live Streaming: फ्री में कैसे देखें भारत-श्रीलंका महिला टीम का दूसरा टी20 मैच? डिटेल्स कर लीजिए नोट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women Vs Sri Lanka Women 2nd T20 Live Streaming: जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार और आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने पहले टी-20 मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी।

पहले टी20 मैच में जेमिमा ने 44 गेंदों में 69 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिससे भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब दूसरा टी20 मैच 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में ही खेला जाना है, जिसमें श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम की नजरें दमदार वापसी पर होगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे, कहां और कब भारत-श्रीलंका महिला टीम का दूसरा टी20 मैच देख सकते हैं?

IND W vs SL W 2nd T20 Live Streaming की डिटेल्स कब खेला जाएगा भारत-श्रीलंका महिला टीम के दूसरे टी20 मैच? भारत-श्रीलंका महिला टीम के दूसरे टी20 मैच 23 दिसंबर को खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा भारत-श्रीलंका महिला टीम के दूसरे टी20 मैच? भारत-श्रीलंका महिला टीम के दूसरे टी20 मैच विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे शाम को होगा।

कैसे देख सकते हैं भारत-श्रीलंका महिला टीम के दूसरे टी20 मैच? भारत-श्रीलंका महिला टीम के दूसरे टी20 मैच को फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर होगी। IND W vs SL W: श्रीलंका क पहले टी20 मैच में बुरी तरह हराया भारत-श्रीलंका के बीच पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट पर 121 रन तक सीमित कर दिया। ओस के असर के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन-लेंथ से गेंदबाजी की और श्रीलंकाई बल्लेबाज ढीली गेंदों का फायदा उठाने में नाकाम रहीं।

इसके जवाब में भारत ने 122 रन का लक्ष्य 14.4 ओवर में ही आठ विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।जेमिमा ने अपनी पारी में आकर्षक स्ट्रोक्स लगाए और खास तौर पर बाएं हाथ की कलाई स्पिनर शशिनी गिमहानी के एक ओवर में लगाए गए चार चौके दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहे।

उन्होंने स्मृति मंधाना (25 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर (16 गेंदों में नाबाद 15 रन) के साथ 55 रन की अहम साझेदारी की। इससे पहले शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और पहले ओवर में तीन चौके लगाए, लेकिन वह लंबी पारी नहीं खेल सकीं।

स्मृति मंधाना ने भी उपयोगी योगदान दिया और इस दौरान उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। श्रीलंका की ओर से विष्मी गुणरत्ने ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, जबकि हसीनी परेरा (20) और हरशिता समराविक्रमा (21) ने भी संघर्ष किया।