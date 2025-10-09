IND vs WI 2nd Test Pitch & Weather: कैसा खेलेगी अरुण जेटली स्टेडियम की पिच? दूसरे टेस्ट से पहले जान लीजिए दिल्ली का मौसम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd Test Pitch: भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार, 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की नजरें पहली घरेलू टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतने पर है। इससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रा पर खत्म करने में सफल रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट एक पारी और 140 रन से जीता था। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले आइए जानते हैं दिल्ली की पिच (Ind vs Wi 2nd Test Pitch) कैसा खेलेगी?

IND vs WI 2nd Test Pitch: कैसा खेलेगी दिल्ली की पिच? दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की पिच (Delhi Arun Jaitley Stadium Pitch Report) को बल्लेबाजी के अनुकूल समझा जाता है। साथ ही यहां एक तेज आउटफील्ड और थोड़ी छोटी बाउंड्री भी हैं। इस मैदान पर खेला गया आखिरी टेस्ट मैच 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच था। उस खेल में ऑस्ट्रेलिया ने धीमी टर्नर पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन तीन दिन के अंदर 6 विकेट से हार गया था।

इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें (IND vs WI Test Delhi Records) तो भारत ने 35 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 14 मैचों में उन्हें जीत मिली, जबकि 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 15 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए। वहीं, इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले है, जिसमें 2 मैच में उन्हें जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के मैदान पर विंडीज टीम 2011 के बाद पहली बार मैच खेलने उतरेगी। आखिरी बार 14 साल पहले दिल्ली के मैदान पर भारत-वेस्टइंडीज का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को पांच विकेट से जीत मिली थी। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला चुनना पसंद करती है।

IND vs WI 2nd Test Delhi Weather: दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली-एनसीआर (Delhi Weather IND vs WI) में पिछले कुछ दिनों से मौसम बेईमान हुआ है। खूब झमाझम बारिश देखने को मिली है, लेकिन भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दिल्ली का मौसम सुहावना रहेगा और मैच में बारिश की संभावना ना के बराबरे रहेगी। दिन का तापमान 32 डिग्री सेलिसियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि शाम को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है।