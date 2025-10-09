Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI 2nd Test Pitch & Weather: कैसा खेलेगी अरुण जेटली स्टेडियम की पिच? दूसरे टेस्ट से पहले जान लीजिए दिल्ली का मौसम

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    IND vs WI 2nd Test Pitch Report: भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल का लक्ष्य घरेलू टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतना है। दिल्ली की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, हालांकि पिछले टेस्ट में यह धीमी टर्नर साबित हुई थी। भारत का इस मैदान पर अच्छा रिकॉर्ड है, जबकि वेस्टइंडीज यहां 2011 के बाद पहली बार खेलेगी। मैच के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs WI 2nd Test Pitch: कैसा खेलेगी दिल्ली की पिच?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd Test Pitch: भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार, 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की नजरें पहली घरेलू टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतने पर है। इससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रा पर खत्म करने में सफल रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, गिल की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट एक पारी और 140 रन से जीता था। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले आइए जानते हैं दिल्ली की पिच (Ind vs Wi 2nd Test Pitch) कैसा खेलेगी?

    IND vs WI 2nd Test Pitch: कैसा खेलेगी दिल्ली की पिच?

    दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की पिच (Delhi Arun Jaitley Stadium Pitch Report) को बल्लेबाजी के अनुकूल समझा जाता है। साथ ही यहां एक तेज आउटफील्ड और थोड़ी छोटी बाउंड्री भी हैं। इस मैदान पर खेला गया आखिरी टेस्ट मैच 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच था। उस खेल में ऑस्ट्रेलिया ने धीमी टर्नर पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन तीन दिन के अंदर 6 विकेट से हार गया था।

    इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें (IND vs WI Test Delhi Records) तो भारत ने 35 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 14 मैचों में उन्हें जीत मिली, जबकि 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 15 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए। वहीं, इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने कुल 7 टेस्ट मैच खेले है, जिसमें 2 मैच में उन्हें जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा।

    दिल्ली के मैदान पर विंडीज टीम 2011 के बाद पहली बार मैच खेलने उतरेगी। आखिरी बार 14 साल पहले दिल्ली के मैदान पर भारत-वेस्टइंडीज का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को पांच विकेट से जीत मिली थी।  इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला चुनना पसंद करती है। 

    IND vs WI 2nd Test Delhi Weather: दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम?

    दिल्ली-एनसीआर (Delhi Weather IND vs WI) में पिछले कुछ दिनों से मौसम बेईमान हुआ है। खूब झमाझम बारिश देखने को मिली है, लेकिन भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दिल्ली का मौसम सुहावना रहेगा और मैच में बारिश की संभावना ना के बराबरे रहेगी। दिन का तापमान 32 डिग्री सेलिसियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि शाम को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है। 

    IND vs WI: दोनों टीमें-

    भारतीय टीम- देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

    वेस्टइंडीज टीम- एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन।

    यह भी पढ़ें: IND vs WI 2nd Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में लाइव देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच?