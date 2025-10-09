IND vs WI 2nd Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में लाइव देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI 2nd Test Live Streaming: भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 अक्टूबर से खेला जाना है। इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की नजरें जीत हासिल करने पर होगी। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच को एक पारी और 140 रन से जीता था।

इस मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोएशे ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग-11 पर अपडेट दिया। डोएशे ने कहा कि दिल्ली टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया में संभावित तौर पर फिलहाल किसी बदलाव की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हम संयोजन में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं देख रहे हैं। ऐसे में जानते हैं भारत-वेस्टइंडीज के बीच फैंस दूसरा टेस्ट कब और कहां फ्री में देख सकते हैं।