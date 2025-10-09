IND vs WI 2nd Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में लाइव देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच?
IND vs WI 2nd Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज करना चाहेगी। असिस्टेंट कोच के अनुसार, प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना नहीं है। फैंस इस मैच को जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं या स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI 2nd Test Live Streaming: भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 अक्टूबर से खेला जाना है। इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की नजरें जीत हासिल करने पर होगी। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच को एक पारी और 140 रन से जीता था।
इस मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोएशे ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग-11 पर अपडेट दिया। डोएशे ने कहा कि दिल्ली टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया में संभावित तौर पर फिलहाल किसी बदलाव की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हम संयोजन में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं देख रहे हैं। ऐसे में जानते हैं भारत-वेस्टइंडीज के बीच फैंस दूसरा टेस्ट कब और कहां फ्री में देख सकते हैं।
IND vs WI 2nd Test Live Streaming Details
कब खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार से 14 अक्टूबर तक खेला जाएगा।
कहां खेला जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है।
कहां देख सकते हैं भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज की दूसरा टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और बेवसाइट पर देख सकते हैं, जबकि इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर उपलब्ध रहेगा।
IND vs WI 2nd test: दोनों टीमें इस प्रकार-
भारतीय टीम- शुभमन गिल( कप्तान), जशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साईं सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल और नारायण जगदीशन।
वेस्टइंडीज टीम- रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानेज, जॉन कैम्पबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, जोहान लेने, जेडिया ब्लेड्स, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स।
