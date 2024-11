टीम इंडिया ने जीत के साथ किया 2024 का अंत, टी20 में दिखी भारत की धाक, जानिए पूरे साल का लेखा-जोखा एक क्लिक में

𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆#TeamIndia 🇮🇳 HAVE DONE IT! 🔝👏



ICC Men's T20 World Cup 2024 Champions 😍#T20WorldCup | #SAvIND pic.twitter.com/WfLkzqvs6o