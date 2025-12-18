IND vs SA Live Streaming, 5th T20I: फ्री में कैसे देखें भारत-साउथ अफ्रीका का आखिरी टी20 मैच? डिटेल्स कर लीजिए नोट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 5th T20I Live Streaming details: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने कोहरे के कारण चौथा टी20I मैच रद करने का फैसला किया गया। अब भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को खेलेगी। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
मौजूदा समय में टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है। अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम की निगाहें आखिरी टी20 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। वहीं,मेहमान टीम के लिए यह मैच करो या मरो वाला मैच होगा, क्योंकि आखिरी मैच में हार के साथ ही वह सीरीज गंवा बैठेंगे। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आखिरी T20I मैच फ्री में देख सकते हैं?
IND vs SA 5th T20I Live Streaming की पूरी डिटेल्स
कब खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20i मैच? (IND vs SL 5th T20I Match date)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20I मैच 19 दिसंबर 2025 को खेला जाना है।
कहां खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20i मैच? (IND vs SL 5th T20I Match Venue)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20I मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है।
कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20i मैच? (IND vs SL 5th T20I Match Timings)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20I मैच रात 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस होगा।
टीवी पर कैसे देख सकते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20i मैच? (Where to Watch IND vs SL 5th T20I?)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20I मैच फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्थ पर देखा जाएगा।
मोबाइल पर कैसे खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20i मैच? (IND vs SL 5th T20I Live Streaming)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पांचवां टी20I मैच मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
सूर्या-गिल से बड़ी पारी की आस
मौजूदा सीरीज में कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल अब तक बल्ले से कोई कमाल नहीं कर सके हैं। टीम मैनेजमेंट आखिरी टी20 मुकाबले में इन दोंनों बल्लेबाजों से धमाकेदार पारी की उम्मीद करेगी। आगामी टी-20 विश्व कप को देखते हुए सूर्यकुमार और गिल की फॉर्म में वापसी बेहद जरूरी है।
इसके अलावा आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और मध्यक्रम में तिलक वर्मा भी अहमदाबाद में बड़ी पारी खेलकर टीम को सीरीज जिताने के इरादे से उतरेंगे।
India vs South Africa T20I 2025: दोनों टीमें इस प्रकार-
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा , तिलक वर्मा, शाहबाज, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर।
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), डिकाक, हेंड्रिक्स, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, फरेरा, जेनसेन, लूथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी नगिदी, कार्बिन बाश, केशव महाराज और जार्ज लिंडे।
