    IND vs SA: '3 बोरी गेहूं बेचकर टिकट..', घने कोहरे के कारण मैच रद होने पर टूटा फैन का दिल; BCCI से वापस मांगे पैसे

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को लखनऊ में होने वाला चौथा टी-20 मैच घने कोहरे के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिय ...और पढ़ें

    IND vs SA 4th T20I: एक फैन ने गेहूं बेचकर खरीदा था मैच का टिकट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को खेले जाने वाला चौथा टी-20 मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद करना पड़ा। मैच रद करने की वजह घना कोहरा था।

    इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच के रद होने के बाद फैंस भड़क उठे और उन्होंने बीसीसीआई से टिकट के पैसे वापस करने की मांग कर डाली। स्टेडियम के बाहर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस साफ तौर पर नाराज दिखे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच एक फैन ने ये भी बताया कि उसने गें बेचकर मैच का टिकट खरीदा था, लेकिन मैच रद होने के बाद उन्होंने बीसीसीआई से मैच टिकट के पैसे रिफंड करने की मांग की है।

    IND vs SA 4th T20I: एक फैन ने गेहूं बेचकर खरीदा था मैच का टिकट

    दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीन मैच लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला जैसे उत्तर भारत के शहरों में रखे गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला के मैच हो गए, लेकिन इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाला चौथा टी20I मैच घने कोहरे के चलते रद किया गया।

    बुधवार यानी 17 दिसंबर को लखनऊ में एक्यूआई 300 के पार रहा, जो खतरनाक श्रेणा में आता है। वहीं, स्टेडियम स्माग की मोटी चादर में लिपटा हुआ था।

    बता दें कि शाम सात बजे शुरू होने वाला ये मुकाबला रात साढ़े 9 बजे छठे निरीक्षण के बाद रद किया गया। इस दौरान बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी तीन बार अंपायर के साथ मैदान का निरीक्षण करते नजर आए। शायद ये इतिहास में पहला मौका होगा जब स्माग के कारण कोई अंतरराष्ट्रीय टी-20 रद हुआ।

     

    मैच रद होने के बाद भड़के फैंस

     

    सामने आए एक वीडियो में स्टेडियम के बाहर फैंस अपने टिकट दिखाते हुए अधिकारियों से पैसे रिफंड की मांग करते हुए नजर आए। वीडियो में एक फैन ने कहा, मैंने तीन बोरी गेहूं बेचकर मैच देखने के लिए टिकट खरीजा था। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए...। दूसरे फैन ने कहा कि भारतीय टीम को मैदान पर खेलते न देख पाने से उनका दिल टूट गया है।

    वापस होंगे टिकट के पैसे

    भारत और दक्षिण अफ्रीका मुकाबला रद होने से सबसे ज्यादा मायूसी दर्शकों को है, क्योंकि उनका पैसा और समय दोनों खराब हुआ। हालांकि, यूपीसीए के एक पदाधिकारी के अनुसार, जो मैच रद होता है उसका पूरा पैसा वापस मिलता है। इस मैच का भी पैसा दर्शकों को मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

