Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs AUS: सूर्य के फॉर्म से भारत को राहत की सांस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला आज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपने आक्रामक अंदाज से टी20 क्रिकेट में नई पहचान बना चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कप्तान सूर्यकुमार की खराब फार्म टीम के लिए चिंता का कारण थी। हालांकि, सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 39 रनों की तेज पारी खेलकर शानदार वापसी की।

    prefferd source google
    Hero Image

    सूर्यकुमार यादव की फॉर्म से भारत को राहत। फाइल फोटो

    मेलबर्न, प्रेट्र। कप्तान सूर्यकुमार यादव के फॉर्म में लौटने से भारतीय टीम ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपने आक्रामक अंदाज से टी20 क्रिकेट में नई पहचान बना चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कप्तान सूर्यकुमार की खराब फार्म टीम के लिए चिंता का कारण थी। हालांकि, सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 39 रनों की तेज पारी खेलकर शानदार वापसी की।

    इस दौरान जोश हेजलवुड के खिलाफ 125 मीटर लंबा छक्का उनके आत्मविश्वास की झलक दिखा गया, जो लंबे समय तक याद रहेगा। बारिश के कारण कैनबरा में पहला मैच अधूरा रह गया, जब भारत ने 9.4 ओवर में एक विकेट पर 97 रन बना लिए थे। उस समय कप्तान सूर्यकुमार और उपकप्तान शुभमन गिल दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हावी थे।

    लय बरकरार रखने को तैयार मेहमान टीम

    मेलबर्न में भी शुक्रवार को बारिश होने का अनुमान है। हालांकि, भारतीय टीम अपनी लय बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरे मैच से पहले भारत के लिए अच्छी बात सूर्यकुमार का फॉर्म में लौटना है। विश्व कप से पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी टीम से बेखौफ खेल की उम्मीद करते हैं और उसके लिए सूर्यकुमार का फॉर्म अहम होगा।

    गंभीर चाहते हैं कि उनकी टीम नियमित तौर पर 250, 260 और उससे अधिक स्कोर बनाए। हाल ही में भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन से जाहिर है कि बल्लेबाज गंभीर का फलसफा बखूबी समझ गए हैं। भारत की नजरें श्रीलंका के साथ सह मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में खिताब बरकरार रखने पर लगी होंगी। भारत ने पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुआ टी20 विश्व कप जीता था।

    कैनबरा में नहीं मिला गेंदबाजी का मौका

    भारत को कैनबरा में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, वरूण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की मौजूदगी में भारत का गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है। हालांकि, उन्हें मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड के बल्लों पर अंकुश लगाना होगा जो अतीत में उनके लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी काफी आक्रामक क्रिकेट खेलती है।

    हेड, मार्श, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड और जोश इगलिस बड़े स्कोर बनाने का माद्दा रखते हैं। मिचेल स्टार्क के टी20 से संन्यास और पैट कमिंस के चोटिल होने से गेंदबाजी में अनुभव कम लग रहा है। ऐसे में हेजलवुड पर आक्रमण की जिम्मेदारी होगी जिसमें जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुन्हेमन और नाथन एलिस उनका साथ देंगे।

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: थोड़ी सी बारिश में क्यों काटा गया ओवर और रद किया  हुआ मैच? वजह है ये अजीब नियम