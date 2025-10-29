IND vs AUS: थोड़ी सी बारिश में क्यों काटा गया ओवर और रद किया हुआ मैच? वजह है ये अजीब नियम
कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में हल्की बारिश की उम्मीद थी। पांच ओवर फेंके जाने के तुरंत बाद तेज बारिश के कारण अधिकारियों को पिच को ढकना पड़ा और खिलाड़ियों को उनके डगआउट में वापस लौटना पड़ा। खेल लगभग 40 मिनट की देरी के बाद फिर से शुरू हुआ।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को खेला गए पहले टी-20 मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पुरानी लय में दिखे। हालांकि, खराब मौसम और कैनबरा के सख्त नियमों ने मैच पर पानी फेर दिया। मैच को दो बार बारिश के कारण रोका गया। जब दूसरी बार मैच रुका तब भारत ने 9.4 ओवर में एक विकेट पर 94 रन बना लिए थे।
18-18 ओवर का हुआ था मैच
यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा देरी नहीं माना जाता। फिर भी मैच 18-18 ओवर का कर दिया गया। ओवर कम कर दिए गए, जिससे मैच 18 ओवर का हो गया। इसके पीछे कैनबरा का सख्त नियम बताया जा रहा, जिसे स्टेडियम को फॉलो करना होता है।
बता दें कि स्थानीय समयानुसार रात करीब 10 बजकर 10 मिनट पर बारिश रुक चुकी थी और मैच को फिर से शुरू कराने के लिए ग्राउंड स्टाफ को कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए था। इसके बाद अगर पांच ओवर का मैच भी कराया जाता तो उसे समाप्त होने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता।
कैनबरा में है खास नियम
हालांकि, कैनबरा में नियम है कि रात 11 बजे के बाद मैनुका ओवल स्टेडियम पूरी इंटेंसिटी से फ्लड लाइट नहीं जलाई जा सकतीं। चूंकि यह रिहायशी इलाका है, इसलिए स्थानीय अथारिटी ने ये नियम बनाया हुआ है, जिसका यहां सख्ती से पालन किया जाता है।
