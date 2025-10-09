IND U19 vs AUS U19: वैभव सूर्यवंशी की भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 30 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त
आयुष महात्रे की कप्तानी वाली टीम ने यूथ टेस्ट मैच को सबसे कम समय में जीतकर अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। भारतीय टीम ने इस दौरान 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 2 यूथ टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम की। भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट दो दिन के अंदर ही जीत लिया। भारतीय टीम ने इस दौरान अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की।
वनडे और टेस्ट में किया सफाया
भारत ने दोनों प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया का सफाया किया और दूसरा युवा टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया। इंडिया अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया और 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के नाम सबसे कम समय में यूथ टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
वैभव ने बनाए 133 रन
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 यूथ टेस्ट मैचों में 133 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक जड़ा। भारतीय टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। वहीं, वनडे सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की।
जीत के साथ शुरुआत और जीत के साथ अंत
भारतीय अंडर-19 टीम ने तीन मैच की यूथ वनडे सीरीज की शुरुआत 7 विकेट की जीत के साथ की। भारत ने दूसरे मैच में 51 रनों से जीत दर्ज की। तीसरे मैच में भारत ने घरेलू टीम को 167 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने दो मैचों की युवा टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पारी और 58 रन से जीत दर्ज की। दूसरा 7 विकेट से जीता।
