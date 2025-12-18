T20I World Cup 2026: कब होगा भारतीय टी20I वर्ल्ड कप टीम का एलान? डेट आई सामने
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में खेले जाने वाली टी20I वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 7 फरवरी से इसका आगाज होगा और 8 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी।
अब इसके लिए सभी 20 देश अपनी-अपनी बेस्ट टीम बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में खबर आई है कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत जल्दी ही वर्ल्ड कप टी20I टीम का एलान कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई 20 दिसबंर को टीम का एलान कर सकता है। 7 फरवरी से अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करने वाली टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे।
19 दिसंबर को आखिरी मैच
फिलहाल भारतीय टी20I टीम साउथ अफ्रीका के साथ पांच मैच की टी20 सीरीज में व्यस्त है। 19 दिसंबर को सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। भारत 2-1 से आगे है। चौथा मुकाबला कोहरे के चलते रद्द हो गया था। इसके बाद भारतीय टीम जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ टी20I सीरीज खेलेगी, जहां उसे टी20 वर्ल्ड की तैयारियों को परेखने का मौका मिलेगा।
टीमों को बांटा गया है चार ग्रुप में-
- ग्रुप ए: भारत, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान
- ग्रुप बी: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान
- ग्रुप सी: इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल
- ग्रुप डी: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात
कई खिलाड़ियों ने पेश किया दावा
हाल ही के प्रदर्शन को देखते हुए कई युवा खिलाड़ी टीम में जगह बनाने की लाइन में हैं। यशस्वी जायसवाल ने वनडे सीरीज में शतक जड़ा था। वहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए शतक जड़ा था। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दमदार प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी पेश की है। वह श्रेयस अय्यर चोट के बाद रिहैब पर हैं। संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच एक अलग ही मुकाबला होगा।
