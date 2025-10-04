India T20I squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20I टीम से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या? अजीत अगरकर ने बताया सच

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20I टीम का एलान कर दिया। हार्दिक पांड्या को टी20 टीम में जगह नहीं मिली है जबकि उन्होंने एशिया कप में दमदार प्रदर्शन किया था। हार्दिक की जगह टीम में नितीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम के साथ जोड़ा गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी टी20I टीम की घोषणा कर दी है। इसमें हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिली है। हार्दिक की जगह नितीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है। साथ ही वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, भारत ने इस महीने की शुरुआत में यूएई में एशिया कप जीतने वाली अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जबकि नए वनडे कप्तान शुभमन गिल उप-कप्तान होंगे। गिल के साथ अभिषेक शर्मा के सलामी बल्लेबाजी करने की उम्मीद है। संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपर होंगे।

हार्दिक पांड्या क्यों हुए बाहर नहीं खेल रहे हैं? हार्दिक के टीम से बाहर होने के बारे में बात करते हुए BCCI मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि यह ऑलराउंडर अभी भी ठीक हो रहा है। अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैब शुरू करेंगे। अगरकर का मानना ​​है कि इससे नितीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह बनाने का मौका मिलेगा।