India vs West Indies: जडेजा क्यों बने गिल के डिप्टी? करुण-शार्दुल के ड्रॉप की वजह; Ajit Agarkar की PC की 10 बड़ी बातें

India Squad vs West Indies Ajit Agarkar PC अजीत अगरकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया है। शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे जबकि रवींद्र जडेजा उपकप्तान होंगे। करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है और देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है। विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरैल और एन जगदीशन को चुना गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ajit Agarkar Press Conference Big Points: बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज (India vs West Indies) के लिए 15 सदस्यीय वाली भारतीय टीम का एलान किया है।

टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह देवदत्त पड्डिकल को शामिल किया गया है।

वहीं, शार्दुल ठाकुर को भी टीम में जगह नहीं मिली है। विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरैल और विकल्प के तौर पर एन जगदीशन को चुना गया है। ऐसे में जानते हैं दुबई में हुई अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टॉप-10 बातें

IND Vs WI Test 2025: कब होगा भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट का आगाज? भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies Test Squad) के बीच यह सीरीज दो टेस्ट मैचों की होगी, जिसका पहला टेस्ट मैच 2 से 6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में होना है, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 10 से 14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा।

यह सीरीज भारत की नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल की दूसरी परीक्षा होगी। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड दौरे पर 2-2 की बराबरी की थी। Ajit Agarkar Press Conference की 10 बड़ी बात 1. रवींद्र जडेजा को क्यों बनाया गया उप-कप्तान? रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है। इसकी वजह बताते हुए अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,

"जड्डू (जडेजा) बहुत अनुभव के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं। तो यही मुख्य कारण है।'' बता दें कि विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant Injury) के इंजरी की वजह से वेस्टइंडीज दौरे पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से उपकप्तान की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा संभालेंगे। बता दें कि जडेजा लंबे समय से टीम के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। पिछले एक दशक में घरेलू और विदेशी दोनों जगह महत्वपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।

2. करुण ने ड्रॉप होने पर क्या बोले अजीत अगरकर?

करुण नायर (Karun Nair Dropped) के टेस्ट टीम से ड्रॉप होने पर अजीत अगरकर ने कहा, "हम करुण नायर से ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। केवल एक पारी के आधार पर टीम में नहीं रखा जा सकता। पड्डिकल ज्यादा योगदान दे रहा है। हम हर खिलाड़ी को 15-20 मौके देना चाहेंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं है।" 3. देवदत्त पडिक्कल को क्यों चुना गया? अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को लेकर कहा कि वह टेस्ट टीम में रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला फिर धर्मशाला में, वहां अर्धशतक जमाया। भारत ए के लिए अच्छा फॉर्म दिखाया है। 4. ऋषभ पंत और श्रेयर अय्यर का नाम क्यों नहीं? वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर (Rishabh Pant Shreyas Iyer) दोनों ही भारतीय टीम के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पंत के पैर पर फ्रैक्चर हो रखा है और वह वेस्टइंडीज दौरे के लिए फिट नहीं थे। अजीत अगरकर ने कहा कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

वहीं, श्रेयस अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से 6 महीने का लंबा ब्रेक लेने को लेकर बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की थी। इस वजह से वह इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। 5. बुमराह खेलेंगे दोनों टेस्ट मैच? अजीत अगरकर (Ajit Agarkar on Bumrah) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया , आम तौर पर, उनकी (जसप्रीत बुमराह) चर्चा फिजियो, फिजियो, कोच के साथ होती है। हम चाहते हैं कि वह अच्छा प्रदर्शन करे, वह शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी है लेकिन हमें सावधान रहना होगा। लेकिन टीम पहले आती है।"

6. एन जगदीशन को चुना गया फॉर्म में चल रहे तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज एन. जगदीशन (N Jagadeesan), जिन्हें टीम के इंग्लैंड दौरे के दौरान पहली बार भारत में बुलाया गया था, उन्हें ऋषभ पंत की लगातार गैरमौजूदगी में टीम में जगह मिली। पंत अभी भी पिछले जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के चौथे टेस्ट के दौरान बाएं पैर में हुए फ्रैक्चर से उबर रहे हैं।

7. ईशान किशन को क्यों मौका नहीं? ईशान किशन (Ishan Kishan Dropped) को लेकर अजीत अगरकर ने कहा, "जब हमने भारत ए को चुना, तो ईशान किशन फिट नहीं थे। जब ईशान फिट नहीं थे तो जगदीशन टीम का हिस्सा थे। ईशान को थोड़ा और क्रिकेट खेलना होगा और कुछ प्रदर्शन दिखाना होगा।"

8. सरफराज खान को क्यों नजरअंदाज किया गया? सरफराज खान (Sarfaraz Khan dropped) को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नजरअंदाज किया गया है। सरफराज को लेकर अजीत अगरकर ने कहा कि उन्हें इंजरी की वजह से मौका नहीं मिला।