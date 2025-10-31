Ind vs Aus: ‘Jemimah Rodrigues को सलाम…’,ऑस्ट्रेलिया पर भारत की धांसू जीत के बाद झूम उठे फैंस; रिएक्शनंस VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS W: भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया… नवी मुंबई में खेले गए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली।

जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिलकर ऐतिहासिक 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया को ये जीत दिलाई। भारत की इस धमाकेदार जीत के बाद पूरे देश के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। एक्स पर फैंस अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए भारतीय महिला टीम को बधाई दे रहे हैं।

IND W vs AUS W: भारतीय महिला टीम ने फाइनल का कटाया टिकट दरअसल, आईसीसी महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। उस समय लग रहा था कि भारत के लिए यह लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा।

लेकिन भारतीय महिलाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने घरेलू मैदान पर इतिहास रचने की ठान ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जल्द ही अपने दोनों सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के विकेट गंवाए। हालांकि इसके बाद हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने तीसरे विकेट के लिए 167 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर मैच को पलट दिया।

जब कौर आउट हुईं, तब भारत का स्कोर 226/3 था। लेकिन रोड्रिग्स ने धैर्य बनाए रखा और शानदार शतक जड़ते हुए भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। 9 गेंद बाकी रहते हुए भारत की ऐतिहासिक जीत जेमिमा अंत तक डटी रहीं और टीम को 9 गेंदें शेष रहते ऐतिहासिक जीत दिलाई। जेमिमा के बल्ले से नाबाद 127 रन निकले, जिसमें 14 चौके शामिल रहे। जैसे ही भारत ने विजयी रन पूरा किया, सोशल मीडिया पर फैंस ने भावनाओं की बाढ़ ला दी।