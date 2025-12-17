Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    U19 Asia Cup: पाकिस्तान से नहीं सेमीफाइनल में इस टीम से भिड़ेगी टीम इंडिया, इन 4 टीमों ने जगह की पक्की

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    भारतीय युवा टीम ने अंडर-19 एशिया कप में गदर काट रखा है। टीम ने तीन मैच जीतकर धमाल मचा रखा है। ग्रुप मुकाबलों में पहले भारत ने यूएई को मात दी और उसके ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंडर-19 एशिया कप के दौरान वैभव सूर्यवंशी। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल की चार टीमें तय हो गई हैं। भारतीय अंडर-19 टीम ने लगातार तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली थी। अब बाकी टीमों के भी नाम तय हो गए हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय युवा टीम ने अंडर-19 एशिया कप में गदर काट रखा है। टीम ने तीन मैच जीतकर धमाल मचा रखा है। ग्रुप मुकाबलों में पहले भारत ने यूएई को मात दी और उसके बाद पाकिस्तान को चारोंखाने चित्त कर दिया। आखिर में मलेशिया को भी हराकर टीम इंडिया अजेय है। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रन उगल रहा है।

    इन चार टीमों ने जगह की पक्की

    पाकिस्तान की टीम भले ही भारत से हार गई हो, लेकिन उसे बाकी दो मैचों में जीत मिली है। इसलिए चार अंक लेकर टीम अपने ग्रुप में भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके चलते ग्रुप से दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं, ग्रुप ए से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में अपनी जगह तय करने में कामयाबी हासिल की है।

    भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है फाइनल

    बुधवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच अहम मुकाबला हुआ, इसमें बांग्लादेश की टीम ने बाजी मार ली। इसके साथ ही इस ग्रुप में बांग्लादेश पहले नंबर पर और श्रीलंका की टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब अगर सेमीफाइनल मैच की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत नहीं होगी।

    ग्रुप- बी से भारत और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अब वह ग्रुप-ए की टीमों से सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। वहीं, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश का सामना करेगी। अगर, भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने मुकाबले जीत तो फाइनल में दोनों के बीच मुकाबला हो सकता है, जो 21 दिसंबर को खेला जाएगा।

    यह भी पढे़ं- Asia Cup के फाइनल में फिर होगी भारत-पाकिस्‍तान की टक्‍कर! इस बार वैभव सूर्यवंशी लगाएंगे जीत का 'तिलक'

     

     

     

     