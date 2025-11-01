IND W vs SA W Final: 'कप घर ले आओ', ऑस्ट्रेलिया से आया भारतीय महिला टीम के लिए खास संदेश, BCCI ने शेयर किया वीडियो

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की मेंस क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। टी20I टीम ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले महिला टीम को ऑल द बेस्ट बोला है। सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल सहित खिलाड़ियों ने अपनी शुभकामनाएं दीं और हरमनप्रीत कौर और उनकी साथियों से ट्रॉफी उठाने का आग्रह किया।

मेंस टीम ने महिला टीम को फाइनल में निडर होकर क्रिकेट खेलने और अब तक की अपनी लय बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम को अब तक के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और महिला टीम से नवी मुंबई में होने वाले फाइनल में एक आखिरी प्रयास करने को कहा। बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।