Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND W vs SA W Final: 'कप घर ले आओ', ऑस्ट्रेलिया से आया भारतीय महिला टीम के लिए खास संदेश, BCCI ने शेयर किया वीडियो

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:16 PM (IST)

    बुमराह, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल सहित भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले महिला टीम को खास संदेश भेजा है। इसमें उनसे खुद का समर्थन करने और कप घर लाने का आग्रह किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय मेंस टीम ने महिला टीम को भेजा खास संदेश। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की मेंस क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। टी20I टीम ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले महिला टीम को ऑल द बेस्ट बोला है। सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल सहित खिलाड़ियों ने अपनी शुभकामनाएं दीं और हरमनप्रीत कौर और उनकी साथियों से ट्रॉफी उठाने का आग्रह किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेंस टीम ने महिला टीम को फाइनल में निडर होकर क्रिकेट खेलने और अब तक की अपनी लय बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम को अब तक के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और महिला टीम से नवी मुंबई में होने वाले फाइनल में एक आखिरी प्रयास करने को कहा। बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

    BCCI ने शेयर किया वीडियो

    सूर्यकुमार ने वीडियो में कहा, महिला टीम को विश्व कप फाइनल के लिए शुभकामनाएं। इस मौके का आनंद लें, अपनी लय में रहें। मुझे लगता है कि अब तक आपका अभियान शानदार रहा है। मेरे साथी और पूरा सपोर्ट स्टाफ, हम आपके साथ हैं। भारत के लिए आखिरी प्रयास, जय हिंद।

    भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त

    गौरतलब है कि भारत महिला टीम ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई। रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। जो भी टीम फाइनल जीतेगी वह इतिहास रचेगी।

    यह भी पढे़ं- IND W vs SA W Final: विजेता टीम होगी मालामाल, रनर-अप की भी भरेगी झोली; ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिलेगी इतनी प्राइज मनी