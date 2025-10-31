Language
    ICC T20 Team Ranking: भारतीय टीम की बादशाहत पर मंडराया संकट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार से रेटिंग में हुआ बदलाव

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया 31 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। मेजबान टीम ने 126 रनों के लक्ष्य को चार विकेट और 40 गेंदें शेष रहते हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस हार के बाद भारत पर अब ICC टी20I रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खोने का खतरा मंडरा रहा है।

    भारतीय टीम की बादशाहत पर खतरा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मेलबर्न में 17 साल बाद टी20I मैच में मिली हार ने भारत की बादशाहत पर संकट पैदा कर दिया है। ताजा जारी हुई आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर है, लेकिन हार की वजह से रेटिंग अंक में बदलाव हुआ है। कंगारू टीम की नजर भारत की कुर्सी पर है।

    ऑस्ट्रेलिया को हुआ फायदा

    वर्तमान में 271 रेटिंग अंकों के साथ सबसे छोटे प्रारूप में भारत नंबर एक टीम हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 269 रेटिंग अंक से साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब केवल दो ही रेटिंग अंकों का अंतर रह गया है, जो काफी कम है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास भारत को पछाड़कर रैंकिंग में नंबर एक टीम बनने की पूरी संभावना है।

    टीम इंडिया को क्या करना होगा?

    टीम इंडिया को खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अपनी नंबर एक रैंकिंग बरकरार रखने के लिए अगले 3 टी20 मैचों में से दो जीतने होंगे। ऐसा करने पर उनके 272 रेटिंग अंक होंगे, जो सीरीज के अंत में ऑस्ट्रेलिया से चार ज्यादा होंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया अगला टी20 मैच जीत जाता है तो वह शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी रेटिंग भारत के बराबर ही रहेगी।

    2 नवंबर को तीसरा मैच

    अगर वे अगले तीन टी20 मैचों में से दो जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के 272 रेटिंग अंक हो जाएंगे। वहीं, भारत 269 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक जाएगा। ऐसे में सीरीज के बचे हुए तीन मैच में भारत को दो जीतने ही होंगे, अगर उसे नंबर-वन बने रहना है तो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा।

