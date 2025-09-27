India Vs Pakistan: फाइनल से पहले ही बेइज्जत हुआ पाकिस्तान, टीम इंडिया ने फोटोशूट से किया इनकार

भारत ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप 2025 के प्री-फाइनल फोटोशूट से इनकार कर दिया है। यह कदम दो बार हाथ न मिलाने की घटनाओं और मैदान के बाहर हुए विवादों के बाद उठाया गया है जिससे 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल से पहले और भी ड्रामा बढ़ गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फाइनल से पहले एक और घटना ने नया मोड़ ला दिया है। पिछले तीन हफ्ते से चल रहे ड्रामे में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। फिर से सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान की फाइनल से पहले बेइज्जती कर दी है।

मौजूदा एशिया कप में अपराजित रहने के साथ भारत ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी, जिसे वह मौजूदा टूर्नामेंट में दो बार हरा चुकी है।

14 सितंबर से शुरू हुआ ड्रामा दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मुकाबले क्रिकेट से ज्यादा मैदान के बाहर के विवादों के कारण सुर्खियों में रहे। 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच के बाद तनाव बढ़ गया, जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इस हरकत से सलमान आगा की कप्तानी वाली टीम में खलबली मच गई।

कप्तान ने विरोधस्वरूप मैच के बाद की प्रेजेंटेशन का बहिष्कार कर दिया। आगा के बजाय, मुख्य कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का प्रतिनिधित्व किया। विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने धमकी दी कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को यूएई के खिलाफ अगले मैच में रेफरी के रूप में नहीं हटाया गया, तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा।

PCB को खानी पड़ी मुंह की हालांकि, आईसीसी ने अपनी बात पर अड़ा रहा और पाकिस्तान की मांगों को खारिज कर दिया। दूसरे सप्ताह में नया ड्रामा देखने को मिला। 21 सितंबर को दोनों टीमों के बीच हुए दूसरे मुकाबले में भारत ने छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की और फिर हाथ न मिलाने की एक और घटना हुई।

हालांकि, इस बार मैदान पर हुई कुछ घटनाओं ने भी ध्यान खींचा। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के अर्धशतक पूरा करने के बाद उनके विवादित 'गन शॉट' जश्न मनाने और हारिस रऊफ के खिलाफ फील्डिंग के दौरान भड़काऊ इशारे करने के लिए आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई।

आईसीसी ने की कार्रवाई मैच अधिकारियों द्वारा समीक्षा के बाद हारिस रऊफ पर आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया। फरहान को कड़ी चेतावनी दी गई, लेकिन वे आर्थिक दंड से बच गए। इस बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी 14 सितंबर को मैच के बाद की उनके कमेंट के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया।