INS W vs SL W: डेब्यू मैच में विकेट को तरसी वैष्णवी नहीं हैं निराश, कप्तान और टीम मैनजमेंट को तारीफ में पढ़े कसीदे

पीटीआई, विशाखापत्तनम: भारत की बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने कहा कि महिला टी-20 क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में विकेट नहीं मिलने के बावजूद अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने से उन्हें खुशी हुई। इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने श्रीलंका के विरुद्ध रविवार को खेले गए पहले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया तथा चार ओवर में 16 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। भारत ने इस मैच में आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की।

विकेट मिलने से नहीं हैं निराश वैष्णवी ने कहा कि विकेट नहीं मिलने से मैं किसी भी तरह से निराश नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने में सफल रही। अभी चार मैच खेले जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अपना पहला मैच खेलने से पहले वह थोड़ा नर्वस थी लेकिन राष्ट्रगान सुनने से उन्हें आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली। वैष्णवी ने कहा कि शुरू में मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन राष्ट्रगान के बाद सहज हो गई थी।