INS W vs SL W: डेब्यू मैच में विकेट को तरसी वैष्णवी नहीं हैं निराश, कप्तान और टीम मैनजमेंट को तारीफ में पढ़े कसीदे
श्रीलंका के खिलाफ रविवार को खेले गए टी20 मैच में अपना डेब्यू करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को विकेट नहीं मिला था। डेब्यू ...और पढ़ें
पीटीआई, विशाखापत्तनम: भारत की बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने कहा कि महिला टी-20 क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में विकेट नहीं मिलने के बावजूद अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने से उन्हें खुशी हुई।
इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने श्रीलंका के विरुद्ध रविवार को खेले गए पहले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया तथा चार ओवर में 16 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। भारत ने इस मैच में आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की।
विकेट मिलने से नहीं हैं निराश
वैष्णवी ने कहा कि विकेट नहीं मिलने से मैं किसी भी तरह से निराश नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करने में सफल रही। अभी चार मैच खेले जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अपना पहला मैच खेलने से पहले वह थोड़ा नर्वस थी लेकिन राष्ट्रगान सुनने से उन्हें आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली। वैष्णवी ने कहा कि शुरू में मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन राष्ट्रगान के बाद सहज हो गई थी।
टीम मैनेजमेंट ने बढ़ाया हौसला
वैष्णवी ने कहा कि टीम प्रबंधन और सीनियर खिलाड़ियों विशेष रूप से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनका हौसला बनाए रखा। उन्होंने कहा कि वह (हरमनप्रीत) मुझसे कह रही थी कि मैंने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है। जब भी हम सब मिलकर चर्चा करते हैं, तो वह हमें एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती हैं कि हम आज क्या अच्छा कर सकते हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है। मैं आसानी से सबके साथ घुलमिल गई।
