    IND W vs SL W 4th T20I Live Score: मंधाना बनीं 10 हजारी, शेफाली वर्मा ने जड़ा लगातार तीसरा अर्धशतक

    IND W vs SL W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सीरीज तो अपने नाम कर ली है। अब टीम की नजरें श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने पर हैं। वहीं श्रीलंकाई टीम सीरीज में वापसी की फिराक में है। 

    By Abhishek Upadhyay Sun, 28 Dec 2025 07:42 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लगातार तीन मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजरें आज चौथी जीत पर हैं। वहीं श्रीलंकाई टीम की कोशिश होगी कि वह सीरीज के आखिरी बचे दो मैच जीतकर अपनी लाज बचा ले। हालांकि, उसके लिए ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक इस समय रंग में है और अपने घर में खेलने का ये टीम पूरी तरह से फायदा उठा रहा है। 

    28 Dec 20257:35:11 PM

    IND W s SL W Live: मंधाना ने रचा इतिहास

    स्मृति मंधाना ने 27 रन बनाने के साथ ही एक खास उपलब्धि हासिल की। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली दुनिया की चौथी और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बनीं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर मिताली राज मौजूद हैं। भारत ने 9 ओवर में 75 बना लिए हैं। 

     

    महिला क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक रन:-

    10868 - मिताली राज (भारत)
    10652 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
    10273 - शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)
    10000* - स्मृति मंधाना (भारत)
    9301 - स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)
    8352 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

    28 Dec 20257:25:40 PM

    IND W vs SL W Live: पावरप्ले में भारत का दबदबा


    भारतीय पारी के छह ओवर हो गए हैं। इस पावरप्ले में भारतीय टीम हावी रही है। शेफाली और मंधाना ने एक भी विकेट गिरने नहीं दिया है और भारत को 61 रन बनाकर दिए हैं। 

    28 Dec 20257:18:16 PM

    IND W vs SL W Live: भारत की तेज शुरुआत


    शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भारत को तेज शुरुआत दी है। दोनों ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चार ओवरों में 40 रन बनाए हैं। 

    28 Dec 20257:16:32 PM

    IND W vs SL W Live: भारतीय पारी शुरू


    भारतीय पारी शुरू हो गई है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद है। भारत की नजरें बड़ा स्कोर हासिल करने पर होंगी। 

    28 Dec 20256:41:03 PM

    IND W vs SL W Live: भारत की प्लेइंग-11


    श्रीलंका: चमारी अटापट्टू(कप्तान) हसीनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, निलक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मल्शा शेहानी, रश्मिका सेव्वांदी, काव्या कविंदी, निमेशा मदुशानी 

    28 Dec 20256:40:14 PM

    IND W vs SL W Live: भारत की प्लेइंग-11


    भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चारणी

    28 Dec 20256:39:36 PM

    IND W vs SL W Live: श्रीलंका ने जीता टॉस


    श्रीलंका ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टी20 मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये इस सीरीज में पहली बार है जब भारत ने टॉस नहीं जीता। भारत ने इस मैच में दो बदलाव किया है। जेमिमा रोड्रिग्स बीमार होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रही हैं। उनकी जगह हरलीन देओल को मौका मिला है। क्रांति गौड को बाहर जाना पड़ा है। उनकी जगह अरुधति रेड्डी आई हैं। 

    28 Dec 20256:23:49 PM

    IND W vs SL W Live: स्मृति मंधाना पर नजरें


    भारतीय टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना पर सभी की नजरें रहेंगी। वह इस मैच में अपने 10 हजार इंटरनेशनल रन पूरे कर सकती हैं। 

    28 Dec 20256:08:15 PM

    IND W vs SL W Live: भारत की नजरें चौथी जीत पर

    भारतीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। अब उसकी नजरें श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने पर हैं। टीम इंडिया का पलड़ा इस मैच में भी भारी लग रहा है। 