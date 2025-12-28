IND W vs SL W 4th T20I Live Score: मंधाना बनीं 10 हजारी, शेफाली वर्मा ने जड़ा लगातार तीसरा अर्धशतक

28 Dec 2025 7:35:11 PM

IND W s SL W Live: मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना ने 27 रन बनाने के साथ ही एक खास उपलब्धि हासिल की। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाली दुनिया की चौथी और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बनीं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर मिताली राज मौजूद हैं। भारत ने 9 ओवर में 75 बना लिए हैं।

महिला क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक रन:-

10868 - मिताली राज (भारत)

10652 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)

10273 - शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)

10000* - स्मृति मंधाना (भारत)

9301 - स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)

8352 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)