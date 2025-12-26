IND W vs SL W 3rd T20I Live Score: श्रीलंकाई पारी शुरू, चमारी अट्टापट्टू के साथ हसिनी मैदान पर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका के सामने उतरेगी। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया की नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। शुरुआती दो मैच जीत भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मैच जीत वह अजेय बढ़त लेने की फिराक में होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम पूरी कोशिश करेगी कि वह ये मैच अपने नाम करे। श्रीलंका को अगर सीरीज जीतनी है तो फिर उसे बाकी के बचे तीनों मैच अपने नाम करने होंगे।

सीरीज के दोनों मैच अभी तक विशाखापट्टनम में खेल गए थे। आज का मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है।