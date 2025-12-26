IND W vs SL W 3rd T20I Live Score: श्रीलंकाई पारी शुरू, चमारी अट्टापट्टू के साथ हसिनी मैदान पर
IND W vs SL W: सीरीज के शुरुआती दो मैच जीतकर सीरीज में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी टीम इंडिया आज नए मैदान पर तीसरा मैच जीत सीरीज अपने नाम करने की कोशिश में है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका के सामने उतरेगी। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया की नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। शुरुआती दो मैच जीत भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मैच जीत वह अजेय बढ़त लेने की फिराक में होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम पूरी कोशिश करेगी कि वह ये मैच अपने नाम करे। श्रीलंका को अगर सीरीज जीतनी है तो फिर उसे बाकी के बचे तीनों मैच अपने नाम करने होंगे।
सीरीज के दोनों मैच अभी तक विशाखापट्टनम में खेल गए थे। आज का मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है।
IND W vs SL W Live Score: श्रीलंका की प्लेइंग-11
श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समराविक्रमा, निमेशा मदुशानी, कविशा दिलहारी, निलक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मल्शा शेहानी, इनोका रणवीरा, मल्की मदारा
IND W vs SL W Live Score: भारत की प्लेइंग-11
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चारणी।
IND W vs SL W Live Score: भारत ने जीता टॉस
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस मैच में भी टॉस अपने नाम किया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम में एक बदलाव हुआ है। दीप्ति शर्मा की वापसी हुई है और स्रनेह राणा को बाहर जाना पड़ा है।
IND W vs SL W Live Score: भारत की नजरें सीरीज जीतने र
शुरुआती दो मैच अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजरें आज तीसरा मैच जीत सीरीज जीतने पर होंगी। वहीं श्रीलंकाई टीम सीरीज में वापसी की पुरजोर कोशिश करेगी।