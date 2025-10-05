Language
    IND W vs PAK W Weather Report: रद हो सकता है भारत-पाक मुकाबला, जानें कोलंबो के मौसम का हाल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:29 AM (IST)

    क्रिकेट के मैदान पर एकबार फिर से फैंस भारत और पाकिस्तान की टीमों को देखने वाले हैं। इससे पहले एशिया कप 2025 के फाइनल में 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था। टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर 9वीं बार कब्जा किया था। हालांकि महिला वर्ल्ड कप 2025 के इस छठे मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है।

    बारिश के चलते रद हो सकता है भारत और पाकिस्तान का मैच।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में रविवार, 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित है। हालांकि, इसके रद होने का खतर मंडरा रहा है। इससे पहले 4 अक्टूबर को यहीं खेले गए श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला रद हो गया था।

    क्रिकेट के मैदान पर एकबार फिर से फैंस भारत और पाकिस्तान की टीमों को देखने वाले हैं। इससे पहले एशिया कप 2025 के फाइनल में 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था। टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर 9वीं बार कब्जा किया था।

    धूल चटाने को तैयार टीम इंडिया

    अब एक बार फिर से टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। हालांकि, महिला वर्ल्ड कप 2025 के इस छठे मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है, जिसके चलते मैच रद्द भी हो सकता है। बारिश भारत और पाकिस्तान के बीच के रोमांचक मुकाबले पर पानी फेर सकता है।

    बारिश डाल सकती है खलल

    एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलंबो में रविवार, सुबह के समय ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा बारिश की संभावना भी कम होती जाएगी। सुबह के समय 11 बजे तक बारिश की संभावना 70 फीसदी रहेगी।

    दोपहर 2:30 बजे के आसपास कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 28°C रहेगा और बारिश की 33% संभावना है। दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जिससे बारिश की संभावना लगभग 60% बढ़ जाएगी।

    मैच रद होने की संभावन

    जैसे-जैसे शाम ढलती जाएगी, बारिश थोड़ी कम होने का अनुमान है। शाम 5:30 बजे के आसपास कभी-कभार ही बारिश होगी और उसके बाद शाम 6:30 बजे से आसमान में बादल छाए रहेंगे। शाम तक तापमान 27°C के आसपास बना रहेगा। हवाएं लगभग 7-9 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी।

    शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे तक मौसम शुष्क रहेगा तथा वर्षा की संभावना केवल 20-24% रहेगी। हालांकि आसमान बादलों से घिरा रहेगा। ऐसे में मैच के रद होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही। वहीं, फैंस उम्मीद कर रहें कि पूरा मैच देखने को मिले।

    इंडिया टीम का दमदार आगाज

    टीम इंडिया का टूर्नामेंट में दमदार आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला 30 सितंबर को श्रीलंका के साथ हुआ था। इस मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को DLS मेथड से 59 रनों से करारी शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बांग्लादेश ने इस मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। पाकिस्तान को अपनी पहली जीत की तलाश है।

