    IND W vs PAK W: मुनीबा अली के रन आउट पर खड़ा हुआ बखेड़ा, पाकिस्तानी टीम ने मचाया हंगामा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में उस समय विवाद हो गया जब मुनीबा अली रन आउट हो गईं। उनके आउट होने पर पाकिस्तानी टीम बौखला गई और कहा कि नियमों के मुताबिक वह आउट नहीं हैं। हालांकि उन्हें आधे-अधूरे नियमों की जानकारी थी जो बाद में अंपायर ने क्लियर कर दी।

    मुनीबा अली के रन आउट को लेकर हुआ विवाद

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच कोलंबो में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान टीम ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये विवाद उसकी सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली के रन आउट को लेकर था। पाकिस्तानी टीम का कहना था कि वह रन आउट नहीं हैं जबकि नियमों को देखते हुए वह आउट थीं।

    मुनीबा चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर पर रन आउट हुईं। क्रांति की गेंद मुनीबा के पैड पर लगी। भारत ने अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। तभी भारतीय फील्डर ने गेंद स्टम्प पर मार दी। उनका बैट वैसे तो क्रीज में था, लेकिन जब गेंद स्टम्प से लगी तब उनका बैट हवा में था। तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया।

    ये है विवाद

    यहां पाकिस्तानी टीम का कहना था कि नियमों के मुताबिक अगर बल्लेबाज का बल्ला एक बार क्रीज में आ जाए और फिर दोबारा उठ जाए और गेंद स्टम्प पर लगे तो आउट नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान टीम का कहना सही था। ऐसा नियम है, लेकिन ये नियम तब लागू होता है जब बल्लेबाज रन भाग रहा हो या डाइव रहा हो। मुनीबा इसमें से कुछ नहीं कर रही थीं। वह अपनी क्रीज पर ही खड़ी थीं और इसलिए ये नियम लागू नहीं होता।

    प्लेइंग कंडिशंस के नियम 30 में इन दोनों बातों का जिक्र है। 30.1 के मुताबिक, बल्लेबाज का कोई हिस्सा या बल्ला अंत में पोपिंग क्रीज के बाहर होगा तो उसे आउट माना जाएगा। वहीं 30.1.2 के मुताबिक, बल्लेबाज उस समय आउट नहीं माना जाएगा जब दौड़ते या डाइव करते हुए उसका बल्ला या उसका कुछ हिस्सा क्रीज में पहुंच जाए और फिर किसी कारण से उसका कुछ हिस्सा या बैट क्रीज में न हो।

    भारत ने बनाए 247 रन

    इस मैच में पाकिस्तान की कप्तान सना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 65 गेंदों का सामना कर चार चौके और एक छक्का मारा। जेमिमा रोड्रिग्स ने 37 गेंदों पर 32 रन बनाए। अंत में ऋचा घोष ने 20 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 35 रनों की पारी खेली।

