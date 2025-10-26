IND W vs BAN W Live Streaming: सेमीफाइनल से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, जाने कहां और कब देखें मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप-2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होना है। इस मैच में टीम इंडिया अहम मैच से पहले जीत हासिल कर आत्मविश्वास के साथ अंतिम-4 में जाना चाहेगी। ये मैच इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच है और फिर इसके बाद सेमीफाइनल मैच शुरू हो जाएंगे। टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।

