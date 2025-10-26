Language
    IND W vs BAN W Live Streaming: सेमीफाइनल से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, जाने कहां और कब देखें मैच

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:45 AM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हालांकि, इससे पहले टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होना है। इस मैच में टीम इंडिया अपनी तैयारी को परेखेगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम-4 के मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरना चाहेगी। 

    भारत और बांग्लादेश के बीच होना है आखिरी लीग मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप-2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होना है। इस मैच में टीम इंडिया अहम मैच से पहले जीत हासिल कर आत्मविश्वास के साथ अंतिम-4 में जाना चाहेगी। ये मैच इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच है और फिर इसके बाद सेमीफाइनल मैच शुरू हो जाएंगे। टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।

    बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है और उसकी कोशिश भारत के खिलाफ जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ करने की होगी। हालांकि, भारत उसकी राह में रोड़ा बना सकता है। टीम इंडिया के लिए यह मैच तैयारी के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सेमीफाइनल में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है।

    भारत और बांग्लादेश मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

    कब खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच?

    भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच आज यानी 26 अक्टूबर को खेला जाएगा।

    कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच?

    भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

    कितने बजे शुरू होगा भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच?

    भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच साढ़े तीन बजे शुरू होगा जबकि मुकाबले का टॉस तीन बजे होगा

    कहां देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच?

    भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता

    किस ऐप पर देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच?

    भारत और बांग्लादेश के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।

