The off side of the striker’s wicket shall be determined by the striker’s batting position at the moment the ball comes into play for that delivery.#INDvAUS #T20WorldCup @MCCOfficial pic.twitter.com/rLFYN0TqUd— Pushkar Pushp (@ppushp7) October 13, 2024

भारतीय प्‍लेयर्स का कहना था कि लीचफील्ड ने स्विच हिट खेला, ऐसे में उन्‍हें दाएं हाथ का बल्लेबाज माना जाना चाहिए न कि बाएं हाथ का। अंत में तीसरे अंपायर के फैसले को माना गया और फोएबे लिचफील्ड ने खेलना जारी रखा। लिचफील्ड को भी इस फैसले पर यकीन नहीं हुआ। वह पवेलियन की ओर बढ़ रहीं थीं और फिर वापस लौटीं।