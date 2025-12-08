Language
    IND vs SA 1st T20 Weather Report: बारिश न किरकिरा कर दे पहले मैच का मजा, जानिए कैसा रहेगा कटक का मौसम?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत कटक से हो रही है। दोनों टीमें मंगलवार को सीरीज की शुरुआत करेंगी। सभी की नजरें इस पर टिक ...और पढ़ें

    कटक में होना है पहला टी20 मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात देने के बाद भारतीय टीम की नजरें मंगलवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज पर होंगी। सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 में दमदार खेल दिखाया है। उनकी कोशिश होगी कि वह अपने विजयी क्रम को जारी रखते हुए साउथ अफ्रीका को भी मात दें।

    कटक में टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी, लेकिन एक बात की चिंता सभी को होगी और वो है कटक का मौसम। भारत में इस समय सर्दियों का मौसम है, लेकिन कई जगह बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी सभी की नजरें होंगी कि मौसम कितना सर्द होगा और ओस कितना प्रभाव डालेगी।

    कैसा रहेगा कटक का मौसम

    फैंस के लिए बारिश के लिहाज से राहत की खबर है। कटक में मैच वाले दिन यानी कल शाम बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा लेकिन ठंड अच्छी खासी होगी। शाम के समय तापमान 12 डिग्री तक जा सकता है। चूंकि मैच शाम को होना है तो ऐसे में दोनों टीमों के गेंदबाजों को परेशानी होगी क्योंकि ओस पड़ेगी। ऐसे में मैच में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है। यूं तो पिच स्पिनरों की मददगार मानी जाती है, लेकिन ओस के कारण स्पिनरों को परेशानी हो सकती है। पिच पर बाउंस भी अच्छा होगा जिससे गेंद अच्छे से बल्ले पर आएगी। टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी।

    शुभमन गिल की वापसी

    भारत की वनडे और टी20 टीम के कप्तान शुभमन गिल कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे। इसी कारण वह दूसरे टेस्ट और वनडे सीरीज में नहीं खेले। गिल की चोट अब ठीक हो गई है और वह टी20 सीरीज में खेलने को तैयार हैं। गिल के आने से संजू सैमसन को घाटा हो सकता है। संजू टी20 में बेहतरीन ओपनर रहे हैं लेकिन गिल के आने के बाद वह मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, ICC ने सभी खिलाड़ियों पर की कार्रवाई

