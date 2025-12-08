IND vs SA 1st T20 Weather Report: बारिश न किरकिरा कर दे पहले मैच का मजा, जानिए कैसा रहेगा कटक का मौसम?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात देने के बाद भारतीय टीम की नजरें मंगलवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज पर होंगी। सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 में दमदार खेल दिखाया है। उनकी कोशिश होगी कि वह अपने विजयी क्रम को जारी रखते हुए साउथ अफ्रीका को भी मात दें।

कटक में टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी, लेकिन एक बात की चिंता सभी को होगी और वो है कटक का मौसम। भारत में इस समय सर्दियों का मौसम है, लेकिन कई जगह बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी सभी की नजरें होंगी कि मौसम कितना सर्द होगा और ओस कितना प्रभाव डालेगी।

कैसा रहेगा कटक का मौसम फैंस के लिए बारिश के लिहाज से राहत की खबर है। कटक में मैच वाले दिन यानी कल शाम बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा लेकिन ठंड अच्छी खासी होगी। शाम के समय तापमान 12 डिग्री तक जा सकता है। चूंकि मैच शाम को होना है तो ऐसे में दोनों टीमों के गेंदबाजों को परेशानी होगी क्योंकि ओस पड़ेगी। ऐसे में मैच में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है। यूं तो पिच स्पिनरों की मददगार मानी जाती है, लेकिन ओस के कारण स्पिनरों को परेशानी हो सकती है। पिच पर बाउंस भी अच्छा होगा जिससे गेंद अच्छे से बल्ले पर आएगी। टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी।