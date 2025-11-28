शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की चोट को लेकर मोर्ने मोर्केल ने दिया बड़ा अपडेट, बताया क्या है स्थिति

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की चोट से वापसी पर सकारात्मक अपडेट दिए। उन्होंने कहा कि मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की, वह अच्छी तरह उबर रहे हैं। श्रेयस ने भी रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है जो शानदार है।

गिल को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में चोट लग गई थी। उनको गर्दन में चोट लगी थी और इसी कारण वह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। वहीं अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पसलियों में चोट लगी थी। इसी कारण वह टीम से बाहर हैं। गिल की जगह केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी कर रहे हैं।

दोनों कर रहे हैं सुधार रांची में खेले जाने वाले सीरीज के पहले वनडे मैच के लिए दोनों टीमें वहां पहुंच गई हैं। टीम इंडिया ने अभ्यास भी शुरू कर दिया। मोर्केल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि इस मामले में मेडिकल टीम सबसे सही अपडेट दे पाएगी। मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की थी और उनकी स्थिति जानने की कोशिश की थी। उनसे बातकर अच्छा लगा। अय्यर ने भी अपने रिहैब चालू कर दिया है जो कि अच्छी बात है। हम उनके टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि वह स्वस्थ हैं और टीम में वापसी की तैयारी शुरू कर चुके हैं।"