IND vs SA 4th T20I Pitch: जोहान्सबर्ग की पिच पर बैटर्स या बॉलर्स, कौन मारेगा बाजी? देख लीजिए काम के आंकड़े

India vs South Africa 4th T20I Pitch Report भारतीय टीम की नजरें आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी जबकि साउथ अफ्रीका की टीम की नजरें चौथा टी20I मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करने पर होगी। चौथे टी20I मैच से पहले आइए आपको बताते हैं जोहान्सबर्ग की पिच पर बैटर्स या बॉलर्स किसको फायदा मिलेगा?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत बनाम साउथ अफ्रीका (India vs South Africa 4th T20I)के बीच चार मैचों की टी20I सीरीज का चौथा मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स मैदान पर होना है। भारतीय टीम ने तीसरे टी20I मैच में साउथ अफ्रीका को 11 रन से मात देकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है।

IND vs SA 4th T20I Pitch Report: कैसा खेलेगी न्यू वांडरर्स स्टेडियम की पिच? अब भारतीय टीम की नजरें आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम की नजरें चौथा टी20I मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करने पर होगी। चौथे टी20I मैच से पहले आइए आपको बताते हैं जोहान्सबर्ग की पिच पर बैटर्स या बॉलर्स, किसको फायदा मिलेगा?

भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 4th T20I ) के बीच चौथा टी-20 मुकाबला जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स मैदान पर खेला जाएगा। वांडरर्स का मैदान आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार रहता है। इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों को जमकर चौके-छक्कों की बौछार लगाते हुए देखा जाता है। इस मैदान पर अच्छा बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जबकि शुरुआत में पिच में नमी होने की वजह से तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है। IND vs SA: क्या कहते हैं आंकड़ें? (The Wanderers Stadium T20I Stats) जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स मैदान पर कुल 33 मैच अब तक खेले जा चुके हैं, जिसमें टॉस जीतने वाली टीम ने 13 मैच में जीत हासिल की है, जबकि 20 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए इस मैदान पर 28 मैच खेले गए, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीते, जबकि 6 मैच रन चेज करने वाली टीम ने जीते।