इसके बाद कप्‍तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 23 रन जोड़ लिए थे। तभी पटेल की गेंद पर रोहित बेहद अनलकी तरीके से आउट हो गए। यह घटना भारतीय पारी के 22वें ओवर की है। पटेल ने ओवर की पांचवीं गेंद लेंथ पर डाली, जिस पर रोहित डिफेंस करने गए।

हालांकि, गेंद उनके बल्‍ले के अंदरूनी भाग से लगी और रोहित को जब तक एहसास होता, उससे पहले स्‍टंप्‍स पर जा लगी। रोहित शर्मा 52 रन बनाने के बाद आउट होकर बेहद निराश हुए और पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा के सिर झुकाकर मैदान से बाहर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

#INDvNZ team India 🇮🇳 now at a score of 153/2 in the second inning!

Still training by more than 200 runs!

