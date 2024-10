IND vs NZ 1st Test Preview: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से, बेंगलुरु में वर्षा कर सकती है मजा किरकिरा

💻📱 https://t.co/Z3MPyeKtDz#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/hPooKut1wB— BCCI (@BCCI) October 15, 2024

हालांकि मौसम विभाग ने मैच के दौरान वर्षा की संभावना जताई है। कोच गौतम गंभीर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कानपुर की तरह यहां भी भारतीय टीम के आक्रामक रवैये में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और वह जीतने के लिए खेलेगी। कानपुर में ढाई दिन का खेल वर्षा से धुल जाने के बावजूद भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत टेस्ट जीतने में सफल रही थी।

फिलहाल रोहित की टीम यहां पूरा मैच होने की उम्मीद कर रही होगी क्योंकि न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम बांग्लादेश की तुलना में काफी बेहतर है। मौसम को देखते हुए बीते कई दिनों से पिच को ढककर रखा गया है। अगर मौसम का यही हाल बना रहता है और बादल छाए हुए रहते हैं तो मैच के होने के बावजूद भी यहां स्पिनरों को उस तरह की मदद नहीं मिल पाएगी, जिसकी उम्मीद अक्सर भारतीय पिचों पर की जाती है। इसके अलावा ऐसे परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। एक बात यह भी है कि भारत की एक नजर बार्डर गावस्कर ट्रॉफी पर है और ऐसे में उनके गेंदबाजों को तैयारी के लिए अच्छा मौका मिल सकता है।

💬💬 Our focus is to improve and better our performance.#TeamIndia Captain Rohit Sharma ahead of the #INDvNZ Test series 👌👌@IDFCFIRSTBank | @ImRo45 pic.twitter.com/mJMOvVgVDw— BCCI (@BCCI) October 15, 2024