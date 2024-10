सूर्यकुमार ने Mayank Yadav और नीतीश को दी 'सजा', बच्चों की तरह कुर्सी पर खड़ा कर दिया, ड्रेसिंग रूम में गजब हो गया, Video

अक्सर बच्चों को सजा देने के तौर पर टीचर उन्हें उनकी बेंच पर खड़ा कर देते हैं और बुक रीडिंग करवाते हैं या कुछ याद करने को दे देते हैं। मयंक और नीतीश ने जिस तरह से कुर्सी पर चढ़कर स्पीच दी उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इन दोनों को स्कूल के बच्चों की तरह सजा मिली है।

The feeling of making a Debut 🧢 for #TeamIndia, in the words of Mayank Yadav and Nitish Kumar Reddy! 🙌



Meet the Debutants from Gwalior 👌👌 - By @RajalArora



P.S - Do not miss their dressing room speeches 😎



WATCH 🎥🔽 #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/J6VEzKtV3T