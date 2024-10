IND vs BAN: 'मयंक जा ना स्पीच के लिए..', नर्वस थे दोनों डेब्यूटेंट्स; Mayank Yadav और Nitish Reddy ने Video में किया खुलासा

यह भी पढ़ें: Mayank Yadav: करीब 150 Kmph की स्पीड से दौड़ी ‘राजधानी एक्सप्रेस’, पहला विकेट लेने के बाद कप्तान सूर्या ने लगाया गले- VIDEO

मयंक ने अपना पहला ओवर मेडन डालने को लेकर कहा कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पहला ओवर मेडन डालूंगा। मेरा बस यह था कि मैं उस पल को इंजॉय करना चाहता था। वहीं, मयंक ने बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल को मैं पिछले 3 साल से जानता हूं और उन्हें पता है कि मुझे कहा मेहनत करने की जरूर है।

मयंक और नीतीश कुमार रेड्डी ने कप्तान सूर्या की जमकर तारीफ की। दोनों ने कहा कि सूर्यकुमार यादव उन्हें खुली छूट देते हैं और प्रेशर वाली स्थिति में भी वह शांत रहते हैं।

मयंक और नीतीश ने बताया कि ग्वालियर में डेब्यू मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में वह स्पीच के लिए तैयार नहीं थे। दोनों काफी नर्वस थे। नीतीश वीडियो में मयंक को कहते हैं कि मयंक जा ना स्पीच के लिए लेकिन मयंक तैयार नहीं थे, तो वह पहले खुद चले जाते हैं।

