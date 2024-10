Mayank Yadav: करीब 150 Kmph की स्पीड से दौड़ी ‘राजधानी एक्सप्रेस’, पहला विकेट लेने के बाद कप्तान सूर्या ने लगाया गले- VIDEO

The first of many more! ⚡️

📽️ WATCH Mayank Yadav's maiden international wicket 😎

Live - https://t.co/Q8cyP5jXLe#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Q0XvZGBQrq— BCCI (@BCCI) October 6, 2024