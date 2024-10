IND vs BAN Playing 11: जीत के बाद भी दूसरे टी20 में बदलाव करेंगे सूर्यकुमार यादव! पहले मैच के हीरो की हो सकती छुट्टी

पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने टीम को अच्‍छी शुरुआत दिलाई थी। ऐसे में यह दोनों ही बल्‍लेबाज दूसरे मैच में भी खेलत नजर आ सकते हैं। 3 नंबर पर कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का खेलना तय है। 4 नंबर पर डेब्‍यूटेंट नीतिश रेड्डी को जगह मिली थी। उन्‍होंने 15 गेंदों पर 16 रन बनाए थे।

