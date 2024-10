इसके बाद 128 रन का पीछा करते हुए भारत की तरफ से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रन बनाए। हार्दिक ने 16 गेंदों पर नाबाद 39 रन की पारी खेली। उनके अलावा सूर्या-संजू के बल्ले से 29-29 रन निकले।

वहीं, भारत की ओर से अर्शदीप और वरुण ने तीन-तीन विकेट लिए और अर्शदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अब दूसरे टी20I मैच के लिए टीम इंडिया दिल्ली पहुंच गई है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा।

#WATCH | Delhi | Indian Cricket team arrives at the Delhi airport.

India will play against Bangladesh in the second T-20 international at Arun Jaitley Stadium on October 9. pic.twitter.com/Yw578Z1xrz— ANI (@ANI) October 7, 2024