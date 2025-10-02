ILT20 Season 4 Auction: आंद्रे फ्लेचर पर लगी सबसे ऊंची बोली, अश्विन को नहीं मिला खरीदार; पूरी टीमें देखें
ILT20 के पहले ऐतिहासिक ऑक्शन में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर ने तहलका मचा दिया। MI एमिरेट्स ने उन्हें 260000 अमेरिकी डॉलर की भारी कीमत पर खरीदा जिससे वह ILT20 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इसके मुकाबले भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जिनका बेस प्राइस 120000 डॉलर था इस बार किसी भी फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें नहीं खरीदा जो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर रही।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ILT20 सीजन 4 की नीलामी जो 1 अक्टूबर 2025 को हुई, उसमें जबरदस्त रोमांच और रिकॉर्ड तोड़ डील देखने को मिली। फ्रेंचाइजियों ने आगामी टूर्नामेंट ,जिसमें 6 टीमें और 34 मैच होंगे, उसके लिए अपनी टीमें तैयार की। यह टूर्नामेंट 2 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक खेला जाएगा।
वेस्टइंडीज के आंद्रे फ्लेचर इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्हें MI एमिरेट्स ने लगातार चौथे सीजन के लिए यूएस डॉलर 260,000 में रिटेन किया।
इसके बाद इंग्लैंड के स्कॉट करी को यूएस डॉलर 250,000 में दुबई कैपिटल्स ने खरीदा। वहीं, इंग्लैंड के ही लियाम डॉसन को गुल्फ जायंट्स ने यूएस डॉलर 170,000 में साइन किया, जो इस नीलामी में सबसे महंगे तेज गेंदबाज रहे।
बता दें कि हर टीम को 19 से 21 खिलाड़ियों के स्क्वॉड की अनुमति थी। इसमें ICC फुल मेंबर देशों, UAE, कुवैत, सऊदी अरब और अन्य ICC एसोसिएट देशों के खिलाड़ी शामिल थे। साथ ही, प्रत्येक टीम को दो वाइल्डकार्ड खिलाड़ी नीलामी के बाहर से साइन करने की भी अनुमति थी।
ILT20 Auction : 6 टीमों की स्क्वॉड
अबू धाबी नाइट राइडर्स: ब्रैंडन मैकमुलन (USD 110,000), माइकल पेपर, अनमुक्त चंद (USD 40,000 प्रत्येक), इब्रार अहमद (USD 22,000), अजय कुमार, अदनान इदरीस, अब्दुल मानन अली, मयंक चौधरी, खारी पियरे, शेडली वैन शाल्कवाइक, जॉर्ज गार्टन, लियम लिविंगस्टोन, एलेक्स हेलेस, शेरफेन रदरफोर्ड, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, फिल सॉल्ट, ऑली स्टोन, अलीशान शराफू।
डेजर्ट वाइपर्स: फखर जमान, नसीम शाह (USD 80,000 प्रत्येक), कैस अहमद (USD 40,000), टॉम ब्रूस (USD 80,000), हसन नक़्ज (USD 40,000), संजय पहल, व्रित्य अरविंद, बिलाल ताहिर, फैसल खान, मतीउल्लाह खान, तवांडा मुएये, फारिदून दाऊदजई, डैन लॉरेंस, मैक्स होल्डन, लॉकी फर्ग्यूसन, वानिंदु हासरंगा, सैम करन, एंड्रीस गौस, खुज़ैमा बिन तनवीर।
गल्फ जायंट्स: लियम डॉसन (USD 170,000), तबराइज शामसी (USD 40,000), फ्रेड क्लासेन (USD 40,000), क्रिस वुड (USD 40,000), इश्तियाक अहमद (USD 16,000), आसिफ़ खान (USD 26,000), ज़ैब ज़ुबैर (USD 10,000), सीन डिक्सन (USD 10,000), टॉम मूर्स (USD 40,000), लॉर्कन टकर (USD 10,000), मुईन अली, जेम्स विंस, आयान अफज़ल खान, मार्क एडेर, गेरहार्ड एरासमस, ब्लेसिंग मुजाराबानी, अजमतुल्लाह उमरजाई, रहमानुल्लाह गुरबाज़।
एमआई एमिरेट्स: आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद रोहिद, नवीन उल हक, जॉर्डन थॉम्पसन, शाकिब अल हसन, नॉस्थुश केन्जीगे, जाहूर खान, मोहम्मद शफीक, जैन उल अबिदिन, उस्मान खान, अकीम ऑगस्ट, अरब गुल, तजिंदर ढिल्लों, टॉम बैंटन, फजलहक फारूकी, रोमारियो शेफर्ड, क्रिस वॉक्स, जॉनी बेयरस्टो, एएम ग़ज़नफर, कमिंडु मेंडिस।
शारजाह वारियर्स: जुनैद सिद्दीकी, द्वाइन प्रेटोरियस, नाथन सोटर, जेडन सीलेस, तस्किन अहमद, वसीम अकरम, ईथन डी’सूज़ा, रिचर्ड नगरवा, हरमीत सिंह, रईस अहमद, मोहम्मद नवफर, मोहम्मद असलम, अब्दुल सलमान खान, जेम्स र्यू, दिनेश कार्तिक, सिकंदर रज़ा, टॉम कोहलर-कैडमोर, टिम डेविड, जॉनसन चार्ल्स, टिम साउथी, सौरभ नेत्रवालकर।
दुबई कैपिटल्स: स्कॉट करी, मोहम्मद नबी, टाइमल मिल्स, मोहम्मद फारूक, फरहान खान, अनुदीप चेंथमारा, उस्मान नजीब, रितेश मल्लिकार्जुन, शयान जहांगीर, रुशिल उगारकर, नवीन बिडियासी, टोबी अल्बर्ट, अक्षय वाखरे, जॉर्डन मैथ्यू कॉक्स, रोवमैन पॉवेल, गुलबदिन नैब, सदीकुल्लाह अटल, वकार सलामखेल, हैदर अली, जिमी नीशम।
