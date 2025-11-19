IND U19 World Cup Schedule: छठी बार खिताब जीतने उतरेगा भारत, पाक से भिड़ंत नहीं! देखें टीम का वर्ल्ड कप शेड्यूल
आईसीसी ने अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 23 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे और 16 टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। भारतीय टीम 15 जनवरी को अपने अभियान का आगाज करेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। U19 World Cup Full Schedule: आईसीसी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह इवेंट नामिबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में 15 जनवरी 2026 से 6 फरवरी तक खेला जाएगा। 23 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच खेले जाएंगे।
टूर्नामेंट के पहले दिन भारत का मुकाबला अमेरिका से, जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड से, जबकि तंजानिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। तंजानिया की टीम वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करेगी। वहीं, साल 2020 के बाद जापान की टीम वापसी करेगी। इंडिया अंडर-19 टीम को ग्रुप ए में रखा गया है।
पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं
ग्रुप ए में भारत के अलावा बांग्लादेश, अमेरिका (यूएसए) और न्यूजीलैंड टीमें शामिल हैं। इस बार ग्रुप स्टेज पर भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं होगा। अगर टीमें सुपर-6 में पहुंची तो दोनों देशों के बीच मुकाबला होने की संभावना है।
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज में भारत के मुकाबले-
- 15 जनवरी, यूएसए बनाम भारत, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 17 जनवरी, भारत बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
- 24 जनवरी, भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो
पांच बार की चैंपियन है भारतीय टीम
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। वहीं, अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम भारतीय अंडर-19 टीम है। भारत ने पांच बार खिताब पर कब्जा जमाया है। 2020 में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की थी। पिछले वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी।
