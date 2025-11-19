U19 World Cup Schedule: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, 23 दिन तक खेले जाएंगे कुल 41 मुकाबले

23 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें खिताब के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमों को चार के ग्रुप में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर-6 के लिए क्वालीफाई करेंगी। इनको दो ग्रुप में रखा जाएगा। दोनों ग्रुप की चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। U19 World Cup Full Schedule: आईसीसी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह इवेंट नामिबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में 15 जनवरी 2026 से 6 फरवरी तक खेला जाएगा।

टूर्नामेंट के पहले दिन भारत का मुकाबला अमेरिका से, जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड से, जबकि तंजानिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। तंजानिया की टीम वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करेगी। वहीं, साल 2020 के बाद जापान की टीम वापसी करेगी।

चार ग्रुप में टीमें-

ग्रुप-ए- भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड

ग्रुप-बी- जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड

ग्रुप-सी- ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका

ग्रुप-डी- तंजानिया, वेस्टइंडी, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका

अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल:-

15 जनवरी, यूएसए बनाम भारत, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

15 जनवरी, जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

15 जनवरी, तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज, एचपी ओवल, विंडहोक

16 जनवरी, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

16 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

16 जनवरी, अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक

17 जनवरी, भारत बनाम बांग्लादेश, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

17 जनवरी, जापान बनाम श्रीलंका, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

18 जनवरी, न्यूजीलैंड बनाम यूएसए, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

18 जनवरी, इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

18 जनवरी, वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, एचपी ओवल, विंडहोक

19 जनवरी, पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

19 जनवरी, श्रीलंका बनाम आयरलैंड, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

19 जनवरी, दक्षिण अफ्रीका बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक

20 जनवरी, बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

20 जनवरी, ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

21 जनवरी, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

21 जनवरी, अफ़ग़ानिस्तान बनाम तंजानिया, एचपी ओवल, विंडहोक

22 जनवरी, जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

22 जनवरी, आयरलैंड बनाम जापान, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

22 जनवरी, वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, एचपी ओवल, विंडहोक

23 जनवरी, बांग्लादेश बनाम यूएसए, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

23 जनवरी, श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

24 जनवरी, भारत बनाम न्यूजीलैंड, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

24 जनवरी, ए4 बनाम डी4, एचपी ओवल, विंडहोक

25 जनवरी, सुपर सिक्स A1 बनाम D3, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

25 जनवरी, सुपर सिक्स डी2 बनाम ए3, एचपी ओवल, विंडहोक

26 जनवरी, बी4 बनाम सी4, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

26 जनवरी, सुपर सिक्स C1 बनाम B2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

26 जनवरी, सुपर सिक्स डी1 बनाम ए2, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

27 जनवरी, सुपर सिक्स C2 बनाम B3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

27 जनवरी, सुपर सिक्स C3 बनाम B1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

28 जनवरी, सुपर सिक्स, A1 बनाम D2, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

29 जनवरी, सुपर सिक्स डी3 बनाम ए2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

30 जनवरी, सुपर सिक्स डी1 बनाम ए3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

30 जनवरी, सुपर सिक्स B3 बनाम C1, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

31 जनवरी, सुपर सिक्स B2 बनाम C3, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

01 फरवरी, सुपर सिक्स B1 बनाम C2, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

03 फरवरी, पहला सेमीफाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

04 फरवरी, दूसरा सेमीफाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

06 फरवरी, फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। वहीं, अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम भारतीय अंडर-19 टीम है। भारत ने पांच बार खिताब पर कब्जा जमाया है। 2020 में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की थी। पिछले वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी।