रऊफ पर कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, फाइनल का कर सकता है बॉयकॉट! ICC के फैसले के खिलाफ PCB

भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को खेले गए मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने भड़काऊ इशारे किए थे। इसी को लेकर भारतीय टीम ने आईसीसी में शिकायत की थी। इस मामले की सुनवाई आईसीसी मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के सामने हुई जिसमें दोनों ने अपनी सफाई पेश की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिस बात का अंदेशा था वहीं होने के आसार बन रहे हैं। दुबई में खेले जाने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फाइनल मैच पर ही खतरा मंडराने लगा है। टूर्नामेंट को लगातार खराब करने और बहिष्कार करने की धमकी देने वाली पाकिस्तान टीम को नया बहाना मिल गया है। खबर है कि पीसीबी रऊफ पर की गई कार्रवाई से नाराज है।

आईसीसी ने पाया दोषी हारिस रऊफ को आईसीसी ने गलत भाषा और संकेत के लिए दोषी पाया गया है। अब उन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। ऐसे में खबर है कि अगर आईसीसी कोई भी एक्शन लेती है तो पीसीबी फाइनल का बहिष्कार कर सकती है। यानी पाकिस्तान टीम फाइनल का बॉयकॉट कर सकती है।

फाइनल का कर सकता है बॉयकॉट गौरतलब हो कि 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। हालांकि, शिकायत को लेकर बढ़ते विवाद से ऐसा लग रहा कि इस मैच पर भी ग्रहण लग सकता है। इस बात के संकेत तभी मिलने लगे थे, जब BCCI ने ICC से शिकायत की थी।