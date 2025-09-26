Language
    रऊफ पर कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, फाइनल का कर सकता है बॉयकॉट! ICC के फैसले के खिलाफ PCB

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:27 PM (IST)

    हारिस रऊफ पर आईसीसी ने की कार्रवाई। फोटो- ESPN

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिस बात का अंदेशा था वहीं होने के आसार बन रहे हैं। दुबई में खेले जाने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के फाइनल मैच पर ही खतरा मंडराने लगा है। टूर्नामेंट को लगातार खराब करने और बहिष्कार करने की धमकी देने वाली पाकिस्तान टीम को नया बहाना मिल गया है। खबर है कि पीसीबी रऊफ पर की गई कार्रवाई से नाराज है।

    भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को खेले गए मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने भड़काऊ इशारे किए थे। इसी को लेकर भारतीय टीम ने आईसीसी में शिकायत की थी। इस मामले की सुनवाई आईसीसी मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के सामने हुई, जिसमें दोनों ने अपनी सफाई पेश की।

    आईसीसी ने पाया दोषी

    हारिस रऊफ को आईसीसी ने गलत भाषा और संकेत के लिए दोषी पाया गया है। अब उन पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। ऐसे में खबर है कि अगर आईसीसी कोई भी एक्शन लेती है तो पीसीबी फाइनल का बहिष्कार कर सकती है। यानी पाकिस्तान टीम फाइनल का बॉयकॉट कर सकती है।

    फाइनल का कर सकता है बॉयकॉट

    गौरतलब हो कि 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। हालांकि, शिकायत को लेकर बढ़ते विवाद से ऐसा लग रहा कि इस मैच पर भी ग्रहण लग सकता है। इस बात के संकेत तभी मिलने लगे थे, जब BCCI ने ICC से शिकायत की थी।

    साहिबजादा हुए रिहा

    बीसीसीआई की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को जब आईसीसी ने तलब किया, तभी लग गया था कि उन पर एक्शन जरूर होगा। आईसीसी ने साहिबजादा को तो छोड़ दिया, लेकिन हारिस रऊफ को लपेटे में ले लिया। आईसीसी के एक्शन के साथ ही पीसीबी में खलबली मच गई है।

