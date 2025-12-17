ICC Rankings: Varun Chakravarthy ने रचा इतिहास, T20i करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल कर बुमराह को पछाड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। ICC Rankings T20I: भारतीय टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी मेंस टी20आई बॉलर रैंकिंग में नंबर-1 पर कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन ताजा रैंकिंग के बाद वह करियर की बेस्ट रेटिंग पर पहुंच गए हैं। वरुण ने अपने करियर की बेस्ट रेटिंग 818 प्वाइंट्स हासिल किए।

वरुण को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20i सीरीज के तीसरे मैच में दो विकेट लेने के बाद आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है। उनके अलावा तिलक वर्मा ने दो स्थानों की छलांग लगाई है। वहीं, अर्शदीप सिंह को चार स्थानों का फायदा हुआ है। हैरानी तब हुई तब भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉप-10 से बाहर हो गए हैं।

Varun Chakravarthy ने हासिल की करियर की बेस्ट रेटिंग वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में कुल 6 विकेट लिए। उन्होंने धर्मशाला में खेले गए तीसरे मैच में 4 ओवर डालते हुए 11 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाए। इस प्रदर्शन का उन्हें आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला।

वह टी20I बॉलर्स रैंकिंग में 818 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ टॉप पर बरकरार है। न्यूजीलैंड के सीमर जैकब डफी 699 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। दोनों के बीच 119 रेटिंग प्वाइंट का अभी अंतर है, जबकि 34 साल के वरुण चक्रवर्ती ने बेस्ट रेटिंग ऑफ ऑलटाइम टी20I बॉलर्स की टॉप-10 लिस्ट में एंट्री मार ली है।

हाईएस्ट बॉलर रेटिंग-मेंस टी20आई पाकिस्तान- उमर गुल- 865 रेटिंग वेस्टइंडीज- सैमुअल बद्री-864 रेटिंग न्यूजीलैंड- डेनियल विटोरी-858 रेटिंग वेस्टइंडीज-सुनील नरेन- 832 रेटिंग अफगानिस्तान-शिद खान-828 रेटिंग तबरेज शम्सी (दक्षिण अफ़्रीका) 827 रेटिंग शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) 822 रेटिंग वरुण चक्रवर्ती (भारत) 818 रेटिंग शादाब खान (पाकिस्तान) 811 रेटिंग वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) 809 रेटिंग टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में दो महीनों का समय बाकी है और वरुण चक्रवर्ती से उम्मीद है कि वह आगामी टूर्नामेंट में भारत के बड़े हथियार साबित होंगे और भारत को पिछले साल बारबाडोस की तरह फिर से लगातार बैक-टू-बैक टी20 विश्व कप का खिताब जिताएंगे।

वरुण चक्रवर्ती ने बुमराह का तोड़ा रिकॉर्ड भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने जसप्रीत बुमराह (Varun Chakravarthy ICC T20I Bowlers Rating) को पीछे छोड़ दिया है। बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में 1 फरवरी 2017 को अपने करियर की बेस्ट रेटिंग 783 हासिल की थी, जो कि टी20 इंटरनेशनल बतौर भारतीय बॉलर सबसे सर्वश्रेष्ठ रेटिंग थी, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती ने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है।

अर्शदीप सिंह-तिलक वर्मा को भी फायदा इसके अलावा बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh ICC Rankings) ने टी20आई बॉलर रैंकिंग में 4 स्थानों की छलांग लगाई और 16वां पायदान हासिलकिया। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20आई मैच में विनिंग प्रदर्शन के बाद ये इनाम मिला।

उन्हें तीसरे मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया, जबकि साउथ अफ्रीका की ओर से इसी लिस्ट में मार्को जानसेन ने 14 स्थानों की छलांग लगाई और वह 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लुंगी एनगिडी ने 11 स्थान की छलांग लगाकर 44वां पायदान हासिल किया और ओटनील बार्टमैन जो 100 से भी बाहर थे वह 68वें पायदान पर आ गए हैं।

आईसीसी टी20I बैटर रैंकिंग में तिलक वर्मा (Tilak Varma ICC Rankings) ने दो स्थान की उछाल के साथ चौथा पायदान हासिल किया है। अब आईसीसी टी20 बैटर्स की रैंकिंग के टॉप-5 में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल है। नंबर-1 पर अभिषेक शर्मा मौजूद है, जिनके रेटिंग 909 है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिलसॉल्ट 849 रेटिंग के साथ मौजूद है। वहीं, सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav ICC Rankings) एक स्थान के घाटे के साथ 10वें पायदान पर खिसक गए हैं।