    ICC ने करा दी अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की टक्कर, स्मृति मंधाना का नाम भी शामिल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    सितंबर महीने के आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए अभिषेक शर्मा कुलदीप यादव और स्मृति मंधाना को नामांकित किया गया है। अभिषेक ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया जबकि कुलदीप ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है।

    अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव ने एशिया कप-2025 में दमदार खेल दिखाया था

    पीटीआई, दुबई: भारत के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव और स्मृति मंधाना को सितंबर महीने के लिए 'आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।

    बाएं हाथ के टी-20 विशेषज्ञ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने यूएई में खेले गए एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सात टी-20 मैच में तीन अर्धशतक की मदद से 314 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा। इस 25 साल के बल्लेबाज ने पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की सर्वाधिक रेटिंग 931 अंक भी हासिल की है।

    कुलदीप ने भी दिखाया कमाल

    वहीं कलाई के स्पिनर कुलदीप ने भी इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने एशिया कप में 6.27 की इकोनामी दर से गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाए। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट इस नामांकन को हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने सितंबर में नौ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 497 रन बनाए।

    वहीं महिला वर्ग में भारत की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में इस खिताब के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने सितंबर में चार वनडे मैचों में 308 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 77 और स्ट्राइक रेट 135.68 रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की सिदरा अमीन और दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स को नामांकित किया गया है।

    स्मृति वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

    मौजूदा महिला वनडे विश्व कप के दो मैच में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद भारत की मंधाना आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं, लेकिन उनकी बढ़त कम हो गई है। स्मृति के 791 रेटिंग अंक हैं और वह इंग्लैंड की नेट सिवर ब्रंट से 60 अंक आगे हैं। विश्व कप में स्मृति श्रीलंका के विरुद्ध सिर्फ आठ, जबकि पाकिस्तान के विरुद्ध 23 रन ही बना सकीं।

    ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी 713 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं इंग्लैंड की सोफी एकलेस्टन गेंदबाजी रैंकिंग में 792 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। इसमें स्पिनर दीप्ति शर्मा 640 अंक के साथ शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। वह एक स्थान के नुकसान से छठे पायदान पर हैं।

