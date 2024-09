स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Hasan Mahmud: भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN 1st Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट का आगाज आज से हो गया है।

पहले टेस्ट में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में बांग्लादेश के युवा गेंदबाज हसन महमूद ने मैदान पर उतरते ही महफिल लूट ली।