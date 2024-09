इससे पहले रोहित को एक बार महमूद ने पिछले ओवर में डराया था। तब जोरदार अपील हुई थी, लेकिन हिटमैन बच गए थे।

अगर बात करें रोहित शर्मा के टेस्ट करियर की तो रोहित ने अब तक कुल 59 मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 4137 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा के नाम 12 शतक दर्ज हैं।

Rohit Sharma gave his wicket for Bangladesh so that they do not face any problem in winning the match. He can do anything for his country.

Rohit Sharma is a selfless player 😭🤌 pic.twitter.com/Oh8g34XYIG