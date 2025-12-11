Harmanpreet Kaur Stand: हरमनप्रीत के नाम पर बना स्टैंड, यह सम्मान हासिल करने वाली बनीं दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर
न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर के नाम स्टैंड का अनावरण किया गया। साथ में युवराज सिंह के नाम भी स्टैंड का उद्घाटन किया गया। स्टेडियम क ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20I मुकाबले से पहले ऐतिहासिक नजरा दिखा। मैच की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज सितारों युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया।
न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर के नाम स्टैंड का अनावरण किया गया। साथ में युवराज सिंह के नाम भी स्टैंड का उद्घाटन किया गया। स्टेडियम के दो स्टैंड आधिकारिक रूप से इनके नाम पर समर्पित किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर के अलावा हरलीन देओल और अमनजोत कौर भी मौजूद थीं।
बनीं दूसरी महिला क्रिकेटर
हरमनप्रीत कौर के नाम के स्टैंड ऐतिहासिक रहा। वह मात्र दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं जिनके नाम का स्टैंड बना गया। इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान झूलन गोस्वामी के नाम का एक स्टैंड (ब्लॉक बी गैलरी) बनाया गया था। पूर्व तेज गेंदबाज के भारतीय क्रिकेट में योगदान को देखते हुए CAB ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद से भारतीय महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने की अनोखी मुहिम चली।
11-11 लाख का मिला इनाम
स्टैंड का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार की ओर से घोषित 11-11 लाख रुपये की राशि हरमनप्रीत, हरलीन और अमनजोत को भेंट की। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में हाल ही में भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता है। टीम की जीत में इन तीनों महिला खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा।
